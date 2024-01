Previsioni Meteo Crotone: Domani, Martedì 23 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 23 Gennaio a Crotone rivelano il susseguirsi di diverse condizioni atmosferiche lungo l’intera giornata. Durante la notte, il cielo sarà perlopiù sereno con una leggera copertura nuvolosa attorno al 3%, e le temperature si manterranno intorno ai 8°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 5.8 e i 12.7 km/h provenendo principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si aggirerà intorno al 55%.

Nella mattina di Martedì, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 17%. Le temperature oscilleranno intorno ai 8.4°C e il vento aumenterà leggermente, raggiungendo una velocità di circa 19.4 km/h provenendo da direzione Nord. Verso le 7:00, invece, ci si aspetta un cielo completamente coperto, con una temperatura di 9.1°C e venti che arriveranno a soffiare a circa 19 km/h, ancora da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo coperto rimarrà costante, ma la copertura nuvolosa diminuirà leggermente dal 100% iniziale al 90%. Le temperature saliranno a 11.8°C e la velocità del vento raggiungerà i 28.4 km/h, provenendo ancora da direzione Nord. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità aumenterà leggermente al 57%.

Durante la sera, la situazione meteorologica non registrerà grandi cambiamenti, con una copertura nuvolosa intorno al 60% e temperature che si manterranno intorno ai 11°C. Tuttavia, verso le 21:00 è prevista la comparsa di pioggia leggera, con una probabilità del 77%, e velocità del vento che potranno raggiungere i 38.9 km/h, mantenendo direzione Nord. Le precipitazioni previste sono di circa 0.12mm.

In conclusione, Martedì 23 Gennaio a Crotone sarà caratterizzato da cielo sereno durante la notte, nuvole sparse durante la mattina e il pomeriggio, e la comparsa di pioggia leggera la sera. Le temperature oscilleranno tra gli 8.2°C e gli 11.8°C, con un aumento della velocità del vento nelle ore centrali della giornata. Prestare attenzione alla guida e alle attività all’aperto in caso di pioggia, e vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.2° perc. 7.5° Assenti 5.8 O max 6.2 Ponente 54 % 1028 hPa 3 cielo sereno 8° perc. 6.8° Assenti 7.4 ONO max 7.5 Maestrale 53 % 1027 hPa 6 poche nuvole 8.4° perc. 5.7° Assenti 16.7 N max 19.4 Tramontana 58 % 1026 hPa 9 cielo coperto 10.6° perc. 9.2° Assenti 19.5 NNO max 27.1 Maestrale 56 % 1027 hPa 12 cielo coperto 11.5° perc. 10.2° prob. 4 % 25.6 N max 28.6 Tramontana 57 % 1026 hPa 15 nubi sparse 11.4° perc. 10.4° Assenti 34.9 N max 44.7 Tramontana 69 % 1026 hPa 18 nubi sparse 10.9° perc. 9.9° Assenti 32.9 N max 46.1 Tramontana 73 % 1027 hPa 21 pioggia leggera 11.2° perc. 10.3° 0.12 mm 38.9 N max 51.2 Tramontana 72 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:18

