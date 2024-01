Previsioni Meteo Crotone: Domani, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Crotone promettono condizioni meteorologiche generalmente stabili durante la giornata. La situazione si mantiene con cielo sereno e scarso rischio di precipitazioni per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto costanti attorno ai 7-8°C con cielo sereno e copertura nuvolosa nulla o minima, mentre la direzione del vento sarà prevalentemente da ovest a sud-ovest con velocità variabili e nessuna precipitazione prevista.

Al sorgere del sole, la mattina si prospetta con cielo sereno e temperature in leggero aumento, con valori che si attesteranno attorno ai 9-10°C. Si prevede una leggera variazione della direzione del vento verso nord-ovest mantenendo invariata la velocità, con un grado di umidità che si manterrà costante intorno al 56-58%.

Nel corso del pomeriggio, la tendenza è a una lieve crescita della copertura nuvolosa, ma senza previsione di precipitazioni significative. Le temperature massime si manterranno attorno ai 12-13°C con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nella sera, le condizioni rimarranno sostanzialmente stabili, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 20-25% e temperature che subiranno una leggera diminuzione, attestandosi attorno agli 11°C. La direzione del vento rimarrà prevalente da sud-ovest con una leggera tendenza all’incremento della velocità.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Crotone indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento durante la mattina e in leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una moderata intensità, mentre la possibilità di precipitazioni rimarrà trascurabile per l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.9° perc. 7.9° Assenti 4.7 O max 6.5 Ponente 57 % 1020 hPa 3 cielo sereno 7.6° perc. 6.9° Assenti 5.5 OSO max 7.5 Libeccio 56 % 1018 hPa 6 cielo sereno 7.3° perc. 6.1° Assenti 6.8 NO max 6.8 Maestrale 58 % 1018 hPa 9 cielo sereno 10.2° perc. 8.8° Assenti 8.1 NNO max 10.3 Maestrale 56 % 1019 hPa 12 cielo sereno 12.2° perc. 10.9° Assenti 6.7 ENE max 7.1 Grecale 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole 11.9° perc. 10.7° prob. 2 % 8.5 S max 12.6 Ostro 61 % 1016 hPa 18 nubi sparse 11.4° perc. 10.6° prob. 6 % 15.9 SO max 20.5 Libeccio 79 % 1015 hPa 21 poche nuvole 11.1° perc. 10.4° prob. 2 % 17.5 SO max 20.8 Libeccio 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:07