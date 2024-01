Previsioni Meteo Cosenza per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 4 gennaio a Cosenza promettono una giornata variabile con possibili precipitazioni nel corso delle prime ore del giorno. Durante la notte, ci aspettiamo cielo coperto con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 13 gradi, con una leggera percezione di fresco. È probabile che la pioggia continui a cadere durante le prime ore del mattino, fino alle 7:00, quando il cielo si manterrà nuvoloso con precipitazioni leggere.

Durante la mattinata, la probabilità di pioggia diminuirà gradualmente, e dal pomeriggio fino alla sera ci aspettiamo cielo coperto, con basse probabilità di precipitazioni. Le temperature si alzeranno leggermente fino ai 14 gradi, mentre la percettibilità del freddo sarà minima.

Verso la sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 97%. Le temperature si assesteranno intorno agli 11 gradi, mantenendo un clima mite.

In conclusione, giovedì 4 gennaio a Cosenza sarà caratterizzato da nuvole e possibili piogge nelle prime ore del giorno, mentre nel corso della giornata ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo nuvoloso e temperature gradevoli. Sia per chi dovrà affrontare la giornata di lavoro che per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, è consigliabile essere preparati per l’arrivo di qualche pioggia leggera durante le prime ore del giorno.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 12.6° perc. 12.5° 0.2 mm 9.1 SO max 26.1 Libeccio 99 % 1014 hPa 1 pioggia leggera 13° perc. 13° 0.31 mm 10 OSO max 27.8 Etesia 99 % 1014 hPa 2 pioggia leggera 13.2° perc. 13.2° 0.41 mm 10.7 OSO max 27.8 Etesia 99 % 1014 hPa 3 pioggia leggera 13° perc. 12.9° 0.41 mm 10.5 OSO max 27.4 Etesia 98 % 1014 hPa 4 pioggia leggera 12.9° perc. 12.8° 0.25 mm 9.6 OSO max 27.2 Etesia 98 % 1013 hPa 5 pioggia leggera 12.9° perc. 12.8° 0.2 mm 9.6 OSO max 28.4 Etesia 99 % 1014 hPa 6 pioggia leggera 13° perc. 12.9° 0.27 mm 10 OSO max 28.7 Etesia 99 % 1014 hPa 7 pioggia leggera 13.1° perc. 13° 0.33 mm 10.6 OSO max 27.2 Etesia 98 % 1015 hPa 8 pioggia leggera 13.2° perc. 13° 0.2 mm 10.2 SO max 22.8 Libeccio 96 % 1015 hPa 9 pioggia leggera 13.8° perc. 13.6° 0.11 mm 10.2 SO max 22 Libeccio 90 % 1015 hPa 10 cielo coperto 14.5° perc. 14.3° prob. 43 % 12.1 OSO max 25.7 Etesia 85 % 1015 hPa 11 cielo coperto 14.3° perc. 14.1° prob. 43 % 11.9 OSO max 25.4 Etesia 87 % 1015 hPa 12 pioggia leggera 14.3° perc. 13.9° 0.11 mm 12.1 OSO max 26 Etesia 83 % 1015 hPa 13 cielo coperto 14.1° perc. 13.7° prob. 27 % 11.7 OSO max 23.9 Etesia 80 % 1014 hPa 14 cielo coperto 14.2° perc. 13.7° prob. 23 % 11.4 SO max 22.7 Libeccio 79 % 1014 hPa 15 cielo coperto 13.3° perc. 12.9° prob. 16 % 9.9 SO max 15.5 Libeccio 85 % 1015 hPa 16 cielo coperto 12.1° perc. 11.8° prob. 12 % 8.5 SO max 11.7 Libeccio 90 % 1015 hPa 17 cielo coperto 11.9° perc. 11.5° prob. 5 % 7.3 SO max 10.4 Libeccio 89 % 1016 hPa 18 cielo coperto 11.7° perc. 11.2° Assenti 6.3 SO max 9.4 Libeccio 90 % 1016 hPa 19 cielo coperto 10.8° perc. 10.4° Assenti 5.9 SSO max 7.8 Gauro 94 % 1017 hPa 20 cielo coperto 10.3° perc. 9.9° Assenti 5.7 S max 7.9 Ostro 94 % 1017 hPa 21 nubi sparse 10° perc. 9.7° Assenti 5 S max 7.8 Ostro 92 % 1017 hPa 22 nubi sparse 9.8° perc. 9.4° Assenti 5.3 SSE max 7.6 Africo 90 % 1017 hPa 23 nubi sparse 9.6° perc. 8.9° Assenti 6.5 SSE max 8.4 Africo 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:58