Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Per le previsioni del tempo a Cosenza, domani ci aspettiamo una giornata con condizioni meteorologiche stabili e un cielo sereno per gran parte della giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 3-4°C, con leggere raffiche di vento provenienti da sud, e un’umidità che si attesterà intorno al 80%. La mattina sarà caratterizzata da un lieve aumento delle temperature, con valori che oscilleranno intorno ai 5-7°C. Il vento soffierà da sud con una velocità che si manterrà costante attorno ai 6-7km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 70%. La situazione non subirà variazioni significative nel corso del pomeriggio e della sera, con temperature stabili e vento leggero da sud. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale costantemente pari allo 0%. Le condizioni atmosferiche rimarranno pressoché invariate, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80% e una pressione atmosferica che oscillerà tra 1022hPa e 1023hPa. Si potranno quindi approfittare di condizioni climatiche gradevoli per svolgere attività all’aperto e godersi una piacevole giornata a Cosenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.5° perc. -0.6° Assenti 6.9 NE max 6.1 Grecale 80 % 1015 hPa 8 cielo sereno 5.2° perc. 4° Assenti 5.7 NNE max 7.2 Grecale 63 % 1020 hPa 11 cielo sereno 9° perc. 8.1° Assenti 7.2 NNO max 7.6 Maestrale 48 % 1022 hPa 14 cielo sereno 8.8° perc. 8° Assenti 6.6 NO max 6.4 Maestrale 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno 4.2° perc. 4.2° Assenti 3.3 SSE max 4.4 Scirocco 69 % 1022 hPa 20 cielo sereno 3.4° perc. 1.9° Assenti 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno 3.2° perc. 1.6° Assenti 6.5 SSE max 8.4 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:10