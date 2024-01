Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per la giornata di Martedì 9 Gennaio a Cosenza indicano un iniziale cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90% durante la notte e le prime ore della mattina. La temperatura si aggirerà intorno ai 6°C con una percezione di freddo leggermente più bassa, intorno ai 4-5°C. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 8-9 km/h e raffiche fino a 20 km/h, con una probabilità di precipitazioni variabile tra il 9% e il 13%.

Man mano che ci avvicineremo alla metà della mattina, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa e una diminuzione della probabilità di precipitazioni, mantenendo comunque una temperatura gradevole intorno ai 10-11°C. Il vento moderato da nord contribuirà a disperdere le nubi, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-75%.

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa intorno al 55% e una temperatura che scenderà gradualmente verso i 7-8°C. Il vento da nord si attenuerà lievemente, ma l’umidità tornerà a salire, raggiungendo il 90%.

Durante la sera, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 30-35% e una temperatura attorno ai 6°C. Il vento da est sarà moderato, mantenendo un’umidità dell’aria intorno all’86-88%.

Infine, con l’avvicinarsi della mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%, temperatura attorno ai 6°C e vento da est con lievi raffiche, mantenendo un’umidità dell’aria stabile intorno all’85-86%.

In conclusione, Martedì 9 Gennaio a Cosenza avremo un susseguirsi di condizioni meteorologiche gradevoli, con una leggera diminuzione delle nuvole e delle probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. La temperatura si manterrà relativamente mite per il periodo invernale, attestandosi su valori intorno ai 6-11°C, mentre il vento moderato proveniente da nord contribuirà a migliorare la dispersione delle nubi. Tuttavia, è consigliabile tenere sotto controllo le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni aggiornate per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 6° perc. 4.1° prob. 13 % 8.9 N max 20 Tramontana 98 % 1007 hPa 8 nubi sparse 7.6° perc. 6.6° prob. 8 % 6.5 NNE max 11.6 Grecale 92 % 1013 hPa 11 nubi sparse 11.6° perc. 10.7° prob. 8 % 9.4 N max 12.2 Tramontana 71 % 1015 hPa 14 nubi sparse 11° perc. 10.1° Assenti 9.9 N max 10.9 Tramontana 74 % 1017 hPa 17 nubi sparse 7° perc. 5.8° Assenti 6.8 NE max 6.7 Grecale 90 % 1019 hPa 20 poche nuvole 6.2° perc. 5.1° Assenti 6.3 ENE max 5.8 Grecale 86 % 1021 hPa 23 cielo sereno 5.9° perc. 4.7° prob. 3 % 6.3 E max 5.4 Levante 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05