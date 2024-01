Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Il tempo a Cosenza per la giornata di Lunedì 22 Gennaio sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche variegate.

Durante la notte, ci saranno nuvole sparse con una lieve copertura nuvolosa del 25%, e le temperature si manterranno intorno ai 2.2°C con una percezione della temperatura di soli 0.1°C a causa di una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 7.2km/h.

Al sorgere del sole, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23% e le temperature oscilleranno attorno ai 2.4°C, avvertite come 0.5°C a causa di una leggera brezza proveniente sempre da Est – Nord Est con velocità di 6.7km/h. L’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1027hPa.

Man mano che la mattina avanzerà, il cielo mostrerà nuvole sparse con un aumento della copertura nuvolosa fino al 60%, mantenendo comunque temperature gradevoli attorno ai 8.2°C, percepiti come 8.2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 5.3km/h. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1033hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà variabile con copertura nuvolosa del 95%, accompagnata da temperature non eccessivamente elevate intorno ai 10.1°C (percepiti come 8.4°C) con una brezza proveniente da Ovest con velocità di 5.2km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1031hPa.

Al calare del sole, il cielo manterrà nuvole sparse con una copertura nuvolosa compresa tra il 35% e il 29%, mantenendo temperature intorno ai 3.6°C, percepiti come 2.2°C, con una brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 7.6km/h. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1032hPa.

Nel corso della sera, il cielo si presenterà sereno mostrando una copertura nuvolosa del 0%, con temperature che oscilleranno intorno ai 3.2°C, percepiti come 1.6°C, con una brezza proveniente da Sud con alcune raffiche di vento con velocità fino a 8.8km/h. L’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1032hPa.

In conclusione, per la giornata di Lunedì 22 Gennaio a Cosenza, ci aspettiamo un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature comprese tra i 2.2°C e i 10.1°C e una percezione della temperatura che varierà da 0.1°C a 8.4°C. Resta comunque consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 2.3° perc. 0.3° Assenti 6.9 ENE max 5.8 Grecale 82 % 1026 hPa 8 nubi sparse 5.8° perc. 5.8° Assenti 3.9 NNE max 6.7 Grecale 58 % 1030 hPa 11 nubi sparse 9.9° perc. 9.6° Assenti 4.9 ONO max 2.7 Maestrale 45 % 1032 hPa 14 nubi sparse 9.7° perc. 9.2° Assenti 5.9 OSO max 4.9 Libeccio 50 % 1031 hPa 17 nubi sparse 4° perc. 2.7° Assenti 5.5 SSE max 6.9 Scirocco 70 % 1032 hPa 20 cielo sereno 3.2° perc. 1.7° Assenti 5.9 S max 8.1 Ostro 64 % 1032 hPa 23 cielo sereno 3.2° perc. 1.4° Assenti 6.8 SSE max 9.5 Scirocco 75 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.