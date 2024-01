Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 15 Gennaio a Cosenza mostrano una giornata caratterizzata da piogge leggere e copertura nuvolosa costante. Durante la notte, dalle 04:00 alle 05:00, è prevista una leggera pioggia con temperature intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13.9km/h provenienti da diverse direzioni a sud.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 11:00, la pioggia leggera continuerà ad interessare la città, con una diminuzione della temperatura che si attesterà intorno ai 9.4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità aumenterà fino al 93%. Il vento potrebbe arrivare a soffiare a una velocità di 17.6km/h proveniente da sud-est.

Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 17:00, la cielo coperto prevarrà sulle condizioni atmosferiche, seppure le precipitazioni si ridurranno progressivamente, sebbene la probabilità di pioggia rimarrà alta. Le temperature si manterranno intorno agli 11.5°C, ma si potranno percepire con una sensazione termica leggermente inferiore.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le piogge leggere continueranno a interessare la città, seppur con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno sopra gli 11°C e il vento soffierà con una velocità che potrà superare i 30km/h da ovest-sud ovest.

In conclusione, Lunedì 15 Gennaio promette di portare piogge leggere e temperature intorno agli 11.5°C per tutta la giornata a Cosenza. Il vento sarà moderato, mantenendo il clima umido e fresco. Sii preparato a condizioni meteo prevalentemente grigie e piovose in vista di questa giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.2° perc. 9.5° 0.2 mm 9.4 S max 13.9 Ostro 87 % 1008 hPa 8 pioggia leggera 9.4° perc. 8.1° 0.49 mm 8.6 S max 14.2 Ostro 92 % 1009 hPa 11 pioggia leggera 9.4° perc. 8.1° 0.25 mm 9.2 S max 15.4 Ostro 94 % 1008 hPa 14 cielo coperto 11.5° perc. 11.1° prob. 27 % 8.6 SO max 22.4 Libeccio 94 % 1005 hPa 17 pioggia leggera 11.4° perc. 11.2° 0.11 mm 9.9 SO max 29.7 Libeccio 99 % 1005 hPa 20 pioggia leggera 11.4° perc. 11° 0.2 mm 12.5 OSO max 35.4 Libeccio 94 % 1007 hPa 23 pioggia leggera 11.1° perc. 10.6° 0.14 mm 10.9 OSO max 27.5 Libeccio 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:12