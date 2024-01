Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Gennaio a Cosenza si presentano nel complesso con cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. Al mattino, a partire dalle 6:00, si registreranno temperature comprese tra 1.2°C e 4.2°C, con una velocità del vento che oscillerà tra i 9.2km/h e i 9.6km/h proveniente dalla direzione Nord Est. L’umidità sarà pari al 77% alle 06:00, scendendo gradualmente al 52% alle 09:00.

Nelle ore centrali della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con un’assenza totale di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 6.6°C e i 9.1°C. La velocità del vento sarà in media intorno ai 10-12km/h, con una lieve diminuzione dell’umidità al 46% verso le 12:00.

Nel pomeriggio, si registrerà una lieve diminuzione della temperatura, con valori compresi tra i 4.7°C e i 7.5°C. La direzione del vento si sposterà leggermente verso Nord Est, mantenendo una velocità intorno ai 8-10km/h, mentre l’umidità inizierà a salire gradualmente, raggiungendo il 59% alle 15:00.

In serata, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 3°C. La velocità del vento registrerà una lieve diminuzione, mantenendosi comunque intorno ai 7km/h provenienti da Est – Nord Est.

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Cosenza indicano quindi una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in aumento e venti deboli. L’umidità, invece, mostrerà una variazione significativa durante la giornata, passando dal 77% al mattino al 73% in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.1° perc. -1.8° Assenti 9.2 NE max 11.6 Grecale 80 % 1018 hPa 8 cielo sereno 4.2° perc. 1.9° Assenti 9.3 NE max 14.3 Grecale 63 % 1024 hPa 11 cielo sereno 8.7° perc. 7° Assenti 10.5 NNE max 16.2 Grecale 46 % 1026 hPa 14 cielo sereno 8.6° perc. 6.8° Assenti 10.7 NNE max 15.4 Grecale 49 % 1027 hPa 17 cielo sereno 3.6° perc. 1.5° Assenti 7.8 ENE max 7.7 Grecale 74 % 1029 hPa 20 cielo sereno 3° perc. 1.1° Assenti 6.9 ENE max 6.4 Grecale 73 % 1031 hPa 23 cielo sereno 2.7° perc. 0.9° Assenti 6.8 ENE max 6 Grecale 70 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20

