Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Venerdì 19 Gennaio con pioggia e instabilità

Il tempo a Cosenza venerdì 19 gennaio si preannuncia variabile, con la presenza di piogge leggere e copertura nuvolosa per gran parte della giornata.

Durante la notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera percezione di freddo di 0.1°C in meno. I venti soffiano a una velocità costante, principalmente provenienti dal Sud Ovest, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 37.7km/h. Le precipitazioni raggiungeranno un totale di 0.61mm, mentre l’umidità si attesterà intorno al 94%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa che si manterrà alta intorno all’88-100%. Le temperature aumenteranno leggermente, con la massima di 13.9°C intorno alle 09:00. La velocità del vento diminuirà gradualmente, con raffiche potenziali di 34.9km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti intorno a 0.11mm, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 96%. La pressione atmosferica subirà una lieve variazione, attestandosi a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, le previsioni mantengono le condizioni di copertura nuvolosa, sebbene la pioggia leggera possa diminuire leggermente, con una probabilità di precipitazioni inferiore al 20%. Le temperature si manterranno intorno ai 14.5°C, con una percezione di freddo di 14.2°C. La direzione del vento si sposterà leggermente verso Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 35.9km/h, con raffiche che potrebbero aumentare fino a 39.9km/h. Le precipitazioni si manterranno intorno a 0.17mm, e l’umidità si attesterà intorno all’86-90%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1011hPa.

Durante la sera, la copertura nuvolosa rimarrà alta intorno al 100%, con una diminuzione della pioggia leggera e una probabilità di precipitazioni intorno all’1%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 11.6°C intorno alle 23:00. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 11.2km/h. L’umidità diminuirà al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per venerdì 19 gennaio a Cosenza prevedono una giornata instabile, con piogge leggere e una copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno miti, con una percezione di freddo leggera. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 13.2° perc. 13.1° 0.61 mm 17.3 SO max 37.7 Libeccio 94 % 1011 hPa 3 pioggia leggera 13° perc. 12.8° 0.2 mm 15.6 OSO max 35.3 Libeccio 94 % 1011 hPa 6 cielo coperto 12.8° perc. 12.7° prob. 30 % 10.1 OSO max 28 Libeccio 96 % 1011 hPa 9 pioggia leggera 13.9° perc. 13.7° 0.11 mm 12.7 SO max 34.9 Libeccio 90 % 1012 hPa 12 pioggia leggera 14.2° perc. 14° 0.17 mm 13.8 OSO max 36.6 Libeccio 90 % 1011 hPa 15 cielo coperto 14° perc. 13.8° prob. 18 % 11.5 SO max 38.4 Libeccio 89 % 1011 hPa 18 cielo coperto 12.8° perc. 12.6° prob. 14 % 7.3 SSO max 14.4 Libeccio 95 % 1012 hPa 21 nubi sparse 11.8° perc. 11.5° prob. 1 % 8.3 S max 10.4 Ostro 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:16

