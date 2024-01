Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio a Cosenza promettono una giornata caratterizzata dalla presenza costante di piogge, con intensità variabile da leggera a moderata durante tutto il corso della giornata.

Durante le prime ore della notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%. La temperatura si manterrà sopra i 12°C, ma la pioggia leggera potrebbe palesarsi presto, accompagnata da una leggera brezza proveniente da sud.

All’alba, la pioggia diventerà più costante e leggermente più intensa, e il vento proveniente da est – sud est potrebbe raggiungere raffiche di 6.6km/h, portando con sé una quantità di precipitazioni di circa 0.15mm.

Le prime ore del mattino trascorreranno in condizioni atmosferiche simili, con piogge che si faranno sempre più consistenti, raggiungendo la massima intensità intorno alle 10:00 con una quantità di precipitazioni di 0.88mm. La temperatura si manterrà intorno agli 11°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore.

Le ore centrali della mattinata continueranno ad essere caratterizzate da piogge costanti e la temperatura potrebbe scendere fino a 7-8°C, con una sensazione termica ancora più fredda a causa del

aumento della velocità del vento.

Nel primo pomeriggio, le piogge andranno diminuendo leggermente, pur mantenendo un’intensità considerevole, portando con sé una quantità di precipitazioni di circa 2.34mm intorno alle 13:00. La temperatura si manterrà intorno agli 8-9°C.

Nel tardo pomeriggio e all’inizio della sera, le piogge si ridurranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà molto elevata, mantenendo il cielo grigio e minacciante. La temperatura si attesterà intorno ai 6-7°C.

Alla fine della sera, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una diminuzione delle precipitazioni e una temperatura che scenderà gradualmente a 5-6°C.

Infine, nelle ultime ore della notte, la copertura nuvolosa rimarrà più alta e la pioggia darà segni di attenuazione, pur mantenendo il cielo grigio e la presenza delle nuvole. La velocità del vento scenderà leggermente, ma il rischio di precipitazioni persiste.

In conclusione, Sabato 20 Gennaio a Cosenza sarà caratterizzato da un clima instabile e piovoso per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 5 e i 12°C e una costante presenza di pioggia. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo in continuo aggiornamento e di prepararsi adeguatamente a un’intensa giornata di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.2° perc. 11.9° prob. 5 % 8.1 S max 10.8 Ostro 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera 12.4° perc. 11.9° 0.12 mm 5.4 SE max 7.3 Scirocco 87 % 1011 hPa 6 pioggia leggera 12.2° perc. 11.8° 0.15 mm 3.9 ESE max 6.6 Scirocco 91 % 1012 hPa 9 pioggia leggera 12.4° perc. 12.1° 0.58 mm 6.7 NNE max 9 Grecale 92 % 1013 hPa 12 pioggia moderata 9.4° perc. 7.6° 1.9 mm 12.2 NNE max 16.1 Grecale 95 % 1013 hPa 15 pioggia leggera 7.2° perc. 4.6° 0.78 mm 14.3 NE max 21.2 Grecale 92 % 1015 hPa 18 pioggia leggera 5.8° perc. 2.6° 0.28 mm 15.7 NE max 26.3 Grecale 91 % 1017 hPa 21 pioggia leggera 5.5° perc. 2.2° 0.11 mm 15.8 NE max 28.6 Grecale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:17

