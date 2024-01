Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Cosenza promettono una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi del tutto assente per l’intera durata della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3 gradi, con un lieve aumento verso l’alba. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est – Nord Est, con velocità mediamente intorno ai 6.5 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno grandi variazioni, rimanendo il cielo sereno e la copertura nuvolosa al minimo. Le temperature saliranno costantemente, raggiungendo i 9 gradi verso le 11:00, accompagnate da una lieve brezza proveniente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio il meteo a Cosenza continuerà a mostrarsi stabile, con temperature massime intorno ai 9-10 gradi e una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alle ore precedenti. Il vento, seppur leggero, sarà orientato verso direzioni occidentali, mantenendo così la situazione climatica costante.

Infine, in serata, le condizioni rimarranno invariate con temperature comprese tra i 3.6 e i 4.1 gradi, una leggera aumento dell’intensità del vento proveniente da direzioni sudorientali e un’umidità che si manterrà costante intorno al 75-77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 13 Gennaio a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in rialzo e venti leggeri. Queste condizioni meteo offriranno un’ottima giornata per attività all’aperto e per godere a pieno del contesto naturale.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.9° perc. 2.2° Assenti 6.7 ENE max 5.7 Grecale 73 % 1020 hPa 3 cielo sereno 3.3° perc. 1.4° Assenti 6.9 NE max 6 Grecale 70 % 1021 hPa 6 cielo sereno 3.1° perc. 1.5° Assenti 6 ENE max 5.5 Grecale 65 % 1022 hPa 9 cielo sereno 8° perc. 8° Assenti 3.5 NNO max 3.8 Maestrale 52 % 1022 hPa 12 cielo sereno 9.9° perc. 9.4° Assenti 6 ONO max 4.2 Maestrale 48 % 1021 hPa 15 cielo sereno 8.1° perc. 7.5° Assenti 5.1 O max 6.2 Ponente 65 % 1021 hPa 18 cielo sereno 4.1° perc. 2.8° Assenti 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 77 % 1022 hPa 21 cielo sereno 3.7° perc. 2.2° Assenti 6.3 SSE max 7.9 Scirocco 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:09