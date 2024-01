Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Cosenza per mercoledì 10 gennaio promettono di essere particolarmente interessanti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si manifesterà nella prima parte della notte stessa. Le temperature oscilleranno attorno ai 6 gradi Celsius, con una leggera percezione di freddo di 5°C, a causa di una leggera brezza proveniente dall’Est con una velocità di circa 6 chilometri all’ora.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 66%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9.6 gradi Celsius intorno alle 9:00. La percezione della temperatura sarà in linea con il valore effettivo, mantenendosi costante intorno ai 9.6°C. Il vento si manterrà relativamente blando, proveniente sempre dall’Est con raffiche non superiori ai 6 chilometri all’ora.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il suo apice, con un cielo completamente coperto. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 10.4 gradi Celsius, tuttavia la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, toccando i 9.5°C. Il vento rimarrà costante, avendo una variazione di direzione verso Nord – Nord Est, con raffiche non superiori ai 4.9 chilometri all’ora.

Al calarsi della sera, la situazione meteorologica in Cosenza subirà un significativo cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, le temperature si manterranno intorno ai 7.6°C, e le percezioni saranno di 6.9°C. Il vento, sempre proveniente dal Nord Est, avrà un’ulteriore intensificazione, raggiungendo i 9.6 chilometri all’ora.

Verso le prime ore della notte, la situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente, con il passaggio a piogge moderate. La copertura nuvolosa rimarrà al massimo livello, le temperature si manterranno stazionarie intorno ai 7.3°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore, di 6.5°C. Il vento, sempre proveniente dal Nord Est, aumenterà leggermente l’intensità delle sue raffiche, arrivando a 9 chilometri all’ora.

In conclusione, mercoledì 10 gennaio a Cosenza si prospetta una giornata dal clima variabile, caratterizzata inizialmente da cielo sereno in notturna, per poi passare a una copertura nuvolosa predominante durante mattina, pomeriggio e sera, con il peggioramento delle condizioni meteorologiche durante le ore notturne, portando piogge leggere e, in seguito, piogge moderate. È consigliabile prestare attenzione a queste variazioni climatiche, pianificando le attività in base alle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.8° perc. 4.7° prob. 3 % 6 E max 5.3 Levante 86 % 1023 hPa 3 poche nuvole 6.1° perc. 5.3° prob. 10 % 5.1 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1023 hPa 6 nubi sparse 6.3° perc. 5.4° prob. 10 % 5.3 ENE max 5.4 Grecale 90 % 1024 hPa 9 nubi sparse 9.6° perc. 9.6° prob. 20 % 4.5 NE max 5.9 Grecale 80 % 1025 hPa 12 cielo coperto 10.2° perc. 9.3° prob. 7 % 3.3 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1023 hPa 15 cielo coperto 9.3° perc. 8.6° Assenti 6.3 NE max 8.9 Grecale 85 % 1023 hPa 18 cielo coperto 7.3° perc. 6.2° Assenti 6.5 NE max 9 Grecale 92 % 1023 hPa 21 pioggia leggera 7.6° perc. 6.9° 0.42 mm 5.5 NE max 9.6 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05