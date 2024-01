Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Gennaio a Cosenza promettono un inizio settimana con condizioni climatiche abbastanza stabili. Durante la notte, il cielo rimarrà generalmente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature oscillano intorno ai 2.8°C e la percezione dell’aria si aggira intorno all’1°C. La velocità del vento, proveniente dall’est e dal nord-est, si manterrà costante intorno ai 5-6.6 km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68% e la pressione atmosferica a 1032hPa.

Nella mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a una situazione di nubi sparse con una percentuale che si aggira intorno al 33-43%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che si attesteranno tra i 4.1°C e gli 8.5°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra i 2.4 e i 5.1 km/h, con direzione variabile tra nord-est, nord-ovest e ovest. La presenza di precipitazioni resterà assente, mentre l’umidità diminuirà gradualmente fino a raggiungere il 49% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1032hPa.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una percentuale che si aggirerà attorno al 30-61%. Le temperature oscilleranno tra i 8.1°C e i 10.6°C, con una percezione dell’aria che varierà tra i 7.2°C e gli 8.9°C. La velocità del vento aumenterà lievemente fino a raggiungere punte massime di 7.4-7.8 km/h provenienti da ovest e sud-ovest. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità salirà fino al 47% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1031hPa.

In serata e durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si aggira intorno al 0-15%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 3.3-3.4°C, con una percezione dell’aria che rimarrà uguale a quella della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che toccheranno i 8-9 km/h provenienti dal sud. L’umidità si alzerà fino all’88% in notturna, mentre la pressione atmosferica resterà costante a 1032hPa. Non sono previste precipitazioni.

In sintesi, Lunedì 22 Gennaio a Cosenza si preannuncia una giornata con copertura nuvolosa variabile, temperature in aumento e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili senza precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.8° perc. 1° Assenti 6.6 ENE max 5.9 Grecale 68 % 1032 hPa 3 cielo sereno 2.9° perc. 1.5° Assenti 5.4 E max 5 Levante 64 % 1032 hPa 6 poche nuvole 2.9° perc. 1.8° Assenti 4.9 ENE max 4.5 Grecale 61 % 1032 hPa 9 nubi sparse 8.5° perc. 8.5° Assenti 3.4 NNO max 4.4 Maestrale 49 % 1032 hPa 12 nubi sparse 10.6° perc. 8.9° Assenti 7.1 O max 5.2 Ponente 44 % 1031 hPa 15 nubi sparse 8.1° perc. 7.2° Assenti 6.3 OSO max 7.8 Libeccio 65 % 1031 hPa 18 poche nuvole 3.5° perc. 2.2° Assenti 5.4 SSE max 7.4 Scirocco 77 % 1032 hPa 21 cielo sereno 3.3° perc. 1.8° Assenti 5.9 S max 8.3 Ostro 79 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20

