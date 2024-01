Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Giovedì 1 Febbraio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 1 Febbraio a Cosenza promettono una giornata con variazioni climatiche significative. Durante la notte, avremo temperature intorno ai 4.7°C con poche nuvole e una leggera copertura nuvolosa del 11%. Il vento sarà moderato con una velocità di 5.5km/h proveniente dal Sud-Sud Est.

Man mano che avanzeremo verso la mattina, la temperatura salirà leggermente a 6°C, mantenendo una copertura nuvolosa intorno al 14%. Il vento calerà leggermente, con una velocità di 5km/h sempre dallo stesso punto cardinale.

Nelle ore centrali del giorno, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 70% intorno a mezzogiorno, e le temperature massime si attesteranno a 11.8°C. Il vento soffierà con un’intensità di 9.4km/h proveniente dall’Ovest-Sud Ovest.

Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa si confermerà intorno al 57%, con temperature che si manterranno sopra i 10°C. Il vento avrà una leggera intensificazione, raggiungendo una velocità di 9.6km/h.

Nel tardo pomeriggio e durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà al 23%, con temperature che si abbasseranno leggermente a 5.9°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, arrivando a 2.8km/h e provenendo dal Sud-Sud Ovest.

In generale, la giornata di Giovedì 1 Febbraio a Cosenza sarà caratterizzata da un cielo variabile, con picchi di copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno in linea con il periodo, con una leggera tendenza ad aumentare nelle ore centrali del giorno, per poi diminuire gradualmente verso sera. Il vento sarà moderato, con variazioni nell’intensità e nella direzione durante l’arco della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 4.7° perc. 3.5° Assenti 5.5 SSE max 7.3 Scirocco 78 % 1033 hPa 3 poche nuvole 4.8° perc. 3.8° Assenti 5.1 SSE max 6.8 Scirocco 88 % 1032 hPa 6 poche nuvole 4.7° perc. 3.5° Assenti 5.7 SSE max 7.1 Scirocco 92 % 1032 hPa 9 nubi sparse 10.2° perc. 9.3° Assenti 6.9 OSO max 8.2 Libeccio 77 % 1031 hPa 12 nubi sparse 11.8° perc. 10.8° Assenti 9.4 OSO max 9.2 Libeccio 67 % 1029 hPa 15 nubi sparse 10.2° perc. 9.2° Assenti 7.6 OSO max 9.2 Libeccio 73 % 1028 hPa 18 poche nuvole 5.9° perc. 5.9° Assenti 2.8 SSO max 5.4 Libeccio 91 % 1028 hPa 21 nubi sparse 5.7° perc. 5.7° Assenti 4.1 SSE max 6.2 Scirocco 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:31

