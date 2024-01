Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Cosenza svelano un’atmosfera varia, con cambiamenti climatici significativi nel corso della giornata. La mattina inizierà con "nubi sparse", progredendo verso un cielo progressivamente nuvoloso. La temperatura massima prevista sarà di 10°C, avvertita come 9.1°C, con una velocità del vento che aumenterà fino a 22.3km/h.

Nel pomeriggio, ci si può attendere un notevole aumento della probabilità di pioggia, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le precipitazioni leggere sono previste dal mezzogiorno fino alle 17:00, con un accumulo di 0.17mm di pioggia previsto per le 17:00. Le temperature saranno comprese tra 8.1°C e 9.5°C, con una percezione di freddo che oscillerà tra 7.1°C e 8.6°C.

La sera vedrà una riduzione delle precipitazioni, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’80%. Tuttavia, le precipitazioni leggere continueranno a verificarsi, con un accumulo di 0.16mm previsto per le 20:00. Le temperature si manterranno stabili tra 8.4°C e 8.9°C, con una percezione di freddo che oscillerà tra 7.8°C e 8.1°C.

In notturna, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con un aumento significativo della probabilità di pioggia. La copertura nuvolosa salirà all’84%, e le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo previsto di 0.76mm per le 23:00. Le temperature resteranno costanti intorno ai 8.9°C, con una percezione di freddo di 8.1°C.

L’umidità relativa rimarrà costantemente alta durante tutto l’arco della giornata, oscillando tra il 71% e il 96%. Inoltre, la pressione atmosferica si manterrà sui valori tipici, con un leggero calo nel corso della giornata da 1022hPa a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Cosenza indicano un’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un aumento significativo delle precipitazioni nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di tenere d’occhio aggiornamenti e avvisi meteorologici, in particolare per coloro che intendono muoversi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.3° perc. 1.4° Assenti 7 SSE max 9.3 Scirocco 78 % 1022 hPa 3 poche nuvole 3.7° perc. 2.1° Assenti 6.4 S max 8.9 Ostro 88 % 1021 hPa 6 cielo sereno 3.7° perc. 2.1° Assenti 6.5 S max 9 Ostro 88 % 1020 hPa 9 nubi sparse 9.3° perc. 8.4° Assenti 6.9 SO max 16.3 Libeccio 72 % 1020 hPa 12 pioggia leggera 9.1° perc. 8.2° 0.11 mm 7.3 SO max 19.7 Libeccio 83 % 1018 hPa 15 pioggia leggera 8.9° perc. 8.3° 0.11 mm 5.6 SO max 11.9 Libeccio 94 % 1016 hPa 18 pioggia leggera 8.3° perc. 7.5° 0.16 mm 6.4 SO max 9.9 Libeccio 95 % 1016 hPa 21 nubi sparse 8.4° perc. 7.9° prob. 41 % 5.4 S max 6 Ostro 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:10