Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio a Catanzaro indicano condizioni meteorologiche avverse per gran parte della giornata. Durante la notte, ci aspettiamo piogge leggere, con una probabilità di copertura nuvolosa del 96% e una temperatura intorno ai 12°C, con una leggera sensazione di freddo di circa 11.7°C a causa del vento proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 34km/h. Le precipitazioni si aggireranno intorno ai 0.27mm, con un’umidità al 86% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo continuano a indicare piogge leggere e copertura nuvolosa intorno al 96-100%, con temperature che varieranno tra 12.5°C e 11.7°C. La velocità del vento resta costante, proveniente da Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere fino a 13.5km/h. Le precipitazioni aumenteranno fino a 0.68mm verso le 10:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 92% e una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Durante il pomeriggio le condizioni meteorologiche peggioreranno, con piogge moderate e copertura nuvolosa all’incirca del 100%. Le temperature diminuiranno ulteriormente, oscillando tra i 9.4°C e gli 7.9°C. La direzione del vento rimarrà costante, arrivando da Nord Est e con raffiche che potrebbero raggiungere i 21.1km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con un massimo di 2.05mm, e l’umidità si manterrà alta intorno al 93%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, le condizioni atmosferiche continueranno a essere avverse, con piogge leggere o moderate, una copertura nuvolosa intorno al 100%, temperature comprese tra i 8°C e i 7.8°C, e piccole variazioni nella velocità del vento che potrebbe portare raffiche fino a 19.9km/h. Le precipitazioni saranno sostanziali, con un picco di 0.74mm, e un’umidità che si manterrà alta intorno all’87%, con una pressione atmosferica che potrebbe aumentare a 1017hPa.

In conclusione, Sabato 20 Gennaio a Catanzaro verrà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con piogge costanti e temperature in diminuzione nel corso della giornata. Sia chiunque debba affrontare spostamenti, sia chiunque debba svolgere attività all’aperto, dovrà prendere le dovute precauzioni. Restate aggiornati e prendete in considerazione l’opportunità di rimandare eventuali programmi.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 12.4° perc. 12° 0.34 mm 11.8 ONO max 24.6 Maestrale 85 % 1012 hPa 8 cielo coperto 12.8° perc. 12.4° prob. 50 % 9.9 NE max 14.7 Grecale 87 % 1013 hPa 11 pioggia leggera 11.7° perc. 11.3° 0.59 mm 10.5 NE max 13.1 Grecale 90 % 1013 hPa 14 pioggia moderata 8.6° perc. 6.1° 2.05 mm 15.6 NE max 21.1 Grecale 93 % 1014 hPa 17 pioggia leggera 7.8° perc. 5.5° 0.21 mm 12.9 NNE max 19 Grecale 90 % 1015 hPa 20 pioggia leggera 7.9° perc. 5.7° 0.74 mm 12.9 NNE max 19.9 Grecale 87 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 7.8° perc. 5.8° 0.15 mm 11.3 NNE max 16.7 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

