Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

Per coloro che si trovano a Catanzaro, lunedì 8 Gennaio, potrebbero aspettarsi una giornata con vari tipi di condizioni meteorologiche.

Durante la notte, possiamo aspettarci cielo coperto con una probabilità del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 8.3°C con una leggera variazione della percezione termica.

La mattina si prevede che continuerà a piovere leggermente con una probabilità di 97%. La velocità del vento proveniente dall’Ovest – Sud Ovest sarà all’incirca 18.8km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un massimo di 0.4mm.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una probabilità del 100%. La temperatura si manterrà costante intorno ai 10°C. La direzione del vento continuerà a provenire da Ovest con velocità intorno ai 14.9km/h.

La sera presenterà le stesse condizioni meteorologiche con un aumento delle precipitazioni intorno alle 19:00 con un valore di 0.15mm.

In sintesi, lunedì 8 Gennaio a Catanzaro sarà caratterizzato da una giornata uggiosa e piovosa, con temperature che si manterranno intorno ai 10°C. È consigliabile prendere le dovute precauzioni, come ad esempio munirsi di un ombrello e di indumenti adeguati per proteggersi dal freddo e dall’umidità. Restate aggiornati sulle ultime previsioni del tempo e consultate le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 9.4° perc. 6.2° 0.2 mm 25 O max 48.7 Ponente 81 % 1004 hPa 8 pioggia leggera 9.8° perc. 7° 0.27 mm 21.6 OSO max 41.1 Libeccio 77 % 1006 hPa 11 pioggia leggera 10.6° perc. 9.5° 0.31 mm 17.3 OSO max 32.2 Libeccio 68 % 1005 hPa 14 cielo coperto 10.5° perc. 9.5° prob. 45 % 12.3 O max 21.5 Ponente 72 % 1005 hPa 17 cielo coperto 9° perc. 7.6° prob. 45 % 9.2 ONO max 12.9 Maestrale 85 % 1005 hPa 20 pioggia leggera 8.9° perc. 7.6° 0.24 mm 8.9 NNO max 11.4 Maestrale 86 % 1007 hPa 23 cielo coperto 8.3° perc. 7.4° prob. 52 % 6.7 NO max 7.9 Maestrale 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:04