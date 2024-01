Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Catanzaro sono caratterizzate da condizioni climatiche mutevoli che richiederanno particolare attenzione da parte dei residenti e dei visitatori nell’area.

Durante le ore notturne, a partire dalle 04:00, è prevista una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 12.1°C con una velocità del vento che raggiungerà i 16.5 km/h provenienti da ovest. Le precipitazioni ammontano a 2.77mm e l’umidità si attesterà all’87% con una pressione atmosferica di 993hPa.

Mentre l’alba si avvicina, le condizioni meteorologiche non mostreranno segni di miglioramento. In particolare, sarà presente una forte pioggia alle 05:00 e alle 06:00, con un tasso di precipitazioni di 4.2mm e 4.83mm rispettivamente. La velocità del vento raggiungerà i 30.5km/h e 40.8km/h, con raffiche fino a 52.4km/h e 67.1km/h e l’umidità salirà all’88% e 89%.

Nel corso della mattina, il tempo rimarrà instabile con la presenza di pioggia moderata alle 07:00 seguita da pioggia leggera alle 08:00. Le precipitazioni ammontano rispettivamente a 2.51mm e 0.59mm mentre la velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 45km/h alle 07:00 e 44.4km/h alle 08:00.

Proseguendo nel corso della giornata, la situazione meteorologica continuerà a essere caratterizzata da cielo coperto e occasionali piogge leggere. Le condizioni saranno prevalentemente stabili durante le ore pomeridiane, tuttavia, è prevista un’aumentata probabilità di precipitazioni nella seconda metà della giornata, in particolare alle 18:00 e alle 20:00, con una copertura nuvolosa del 100% e 97% rispettivamente.

Le temperature si manterranno intorno agli 11.5°C nelle ore centrali della giornata, scendendo leggermente verso sera, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 999hPa durante il pomeriggio.

In conclusione, Domenica 7 Gennaio a Catanzaro sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli, con precipitazioni e venti forti. È consigliabile prestare particolare attenzione alla situazione meteorologica in evoluzione e prendere le dovute precauzioni per un weekend al riparo dalle intemperie.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 forte pioggia 11.9° perc. 11.4° 4.2 mm 30.5 O max 52.4 Ponente 88 % 993 hPa 8 pioggia leggera 10.8° perc. 10° 0.59 mm 44.4 O max 74.7 Ponente 80 % 996 hPa 11 cielo coperto 11.5° perc. 10.6° prob. 68 % 41.7 O max 69.4 Ponente 71 % 998 hPa 14 nubi sparse 11.1° perc. 10° prob. 38 % 39 O max 65.2 Ponente 66 % 999 hPa 17 nubi sparse 10.2° perc. 9.1° prob. 41 % 35.5 O max 61.8 Ponente 71 % 1001 hPa 20 pioggia leggera 10° perc. 9.1° 0.11 mm 31.4 O max 56.6 Ponente 76 % 1002 hPa 23 pioggia leggera 10.2° perc. 9.4° 0.12 mm 25.4 O max 46.9 Ponente 80 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:03