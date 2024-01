Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Venerdì 19 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Gennaio a Catanzaro indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e nuvolosità diffusa. Le temperature si manterranno abbastanza costanti durante la giornata, con valori compresi tra i 12.7°C e i 16.6°C. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa del 65%, che aumenterà fino al 100% verso le ore 17:00.

Durante la mattina, la velocità del vento si manterrà tra i 16.8km/h e i 18.7km/h, proveniente da direzione Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni sono previste con una probabilità del 12%, mentre l’umidità si manterrà intorno all’86% durante le prime ore del giorno.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le temperature massime si attesteranno sui 16.6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 21.1km/h, provenienti sempre dalla direzione Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà pari all’8%, con un’umidità che scenderà fino al 76%.

Verso la sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura che si manterrà intorno al 100%. Le temperature tenderanno a diminuire, raggiungendo un minimo di 12.1°C, con una probabilità bassa delle precipitazioni del 4%. La velocità del vento diminuirà fino a toccare i 7.8km/h, con una diminuzione dell’umidità intorno al 90%.

In generale, le condizioni meteo per Venerdì 19 Gennaio a Catanzaro saranno caratterizzate da un cielo coperto, nuvolosità e temperature miti. La direzione del vento costante proveniente da Ovest – Nord Ovest e la situazione di umidità elevata influenzeranno le condizioni atmosferiche durante l’intera giornata. Bisognerà fare attenzione alla velocità del vento che, seppur non eccezionale, potrebbe risultare fastidiosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 13.8° perc. 13.7° prob. 36 % 24 ONO max 51.5 Maestrale 94 % 1011 hPa 3 nubi sparse 13.8° perc. 13.6° prob. 20 % 27 ONO max 59.8 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse 14.1° perc. 13.8° prob. 12 % 16.8 ONO max 43.6 Maestrale 86 % 1010 hPa 9 cielo coperto 15.7° perc. 15.5° prob. 12 % 15.7 ONO max 47.5 Maestrale 82 % 1012 hPa 12 cielo coperto 16.6° perc. 16.3° prob. 12 % 21 O max 53.3 Ponente 76 % 1010 hPa 15 cielo coperto 15.2° perc. 15° prob. 8 % 15.4 ONO max 47.9 Maestrale 84 % 1011 hPa 18 cielo coperto 12.9° perc. 12.7° prob. 4 % 9.8 NO max 26.3 Maestrale 93 % 1012 hPa 21 cielo coperto 12.2° perc. 11.9° Assenti 7.7 NO max 11.9 Maestrale 94 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:15

