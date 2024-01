Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio a Catanzaro mostrano un’andamento variabile, con prospettive diverse a seconda della fascia oraria.

Durante la notte, si prevedono cieli coperti con temperature intorno ai 9 gradi e possibilità di precipitazioni, il che potrebbe portare a un rischio di pioggia leggera. La velocità del vento sarà di circa 8-9 km/h proveniente dal Nord, con raffiche massime di 13-15 km/h. L’umidità sarà alta attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.

Passando alla mattina, i cieli rimarranno coperti con una minima riduzione della copertura nuvolosa, con una temperatura che oscillerà tra gli 8.7 e i 9.9 gradi. Si prevede che la probabilità di precipitazioni diminuirà, avvicinandosi al 5% verso le 09:00. La velocità del vento si manterrà costante tra i 8 e i 9 km/h proveniente dal Nord-Nord Est, con raffiche di 14-15 km/h. L’umidità sarà compresa tra l’80% e l’88%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente a 1017hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa comincerà a diminuire, con la possibilità di nubi sparse. Le temperature massime si aggireranno intorno agli 11.4 gradi con una probabilità di precipitazioni al 3%. Il vento avrà velocità comprese tra i 5 e gli 8 km/h proveniente sempre dal Nord-Nord Est, con raffiche fino a 11-13 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71-72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015-1016hPa.

Nella sera il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature intorno ai 6.7-8.8 gradi e una probabilità di precipitazioni compresa tra l’1-45%. La velocità del vento si manterrà tra gli 8 e i 9 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 11-12 km/h. L’umidità oscillerà tra il 71-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante attorno a 1017-1018hPa.

In conclusione, le previsioni per Venerdì 12 Gennaio a Catanzaro indicano cieli variabili con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con possibilità di precipitazioni soprattutto durante le prime ore della giornata. Sono previsti venti moderati e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo aggiornamento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 9.4° perc. 8.4° prob. 31 % 7.2 N max 13.8 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 pioggia leggera 9° perc. 7.6° 0.1 mm 8.6 NNE max 13.4 Grecale 88 % 1016 hPa 6 cielo coperto 8.7° perc. 7.2° prob. 47 % 9.4 NNE max 15.5 Grecale 87 % 1016 hPa 9 cielo coperto 9.9° perc. 8.8° prob. 5 % 8.7 NE max 14 Grecale 80 % 1017 hPa 12 cielo coperto 11.2° perc. 10.2° prob. 17 % 5.6 NNE max 10.9 Grecale 72 % 1016 hPa 15 nubi sparse 10.7° perc. 9.8° prob. 3 % 6 NNE max 13.4 Grecale 76 % 1016 hPa 18 nubi sparse 8.1° perc. 6.8° prob. 1 % 8.1 N max 9.5 Tramontana 79 % 1018 hPa 21 nubi sparse 7.2° perc. 5.7° Assenti 8.1 NNO max 9.9 Maestrale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:07