Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Per chiunque sia interessato alle previsioni meteo di domani a Catanzaro, ecco un’analisi dettagliata per pianificare al meglio la giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 87% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. Le raffiche di vento, provenienti da Nord Ovest, si manterranno costanti intorno ai 13-17km/h. L’umidità sarà superiore all’80%, e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1011-1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13-14°C. Verso le ore 09:00 è prevista pioggia leggera con precipitazioni attese intorno ai 0.18mm. La direzione del vento cambierà in direzione Nord – Nord Est, mantenendo velocità costanti intorno ai 10-13km/h. L’umidità sarà attorno all’84% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà, passando da piogge leggere a piogge moderate. Le temperature scenderanno, raggiungendo valori attorno ai 8-11°C. Le raffiche di vento, provenienti da Nord Est, aumenteranno fino a 16-21km/h. Le precipitazioni varieranno tra 2.0mm e 0.81mm, rendendo il pomeriggio particolarmente umido con valori di umidità tra il 91% e il 93%. La pressione atmosferica si alzerà leggermente, attestandosi sui 1013-1015hPa.

In serata, le piogge rimarranno costanti con precipitazioni attese tra 0.21mm e 0.43mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 7-8°C. Il vento soffierà quindi da Nord – Nord Est, con raffiche attorno ai 17-21km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86-88%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1016-1018hPa.

In conclusione, per domani a Catanzaro ci aspettiamo una giornata caratterizzata da pioggia persistente e in aumento, temperature in calo e venti moderati. Siate preparati e attrezzati per fronteggiare il maltempo, e considerate di posticipare le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche future e prendete le dovute precauzioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.2° perc. 12.8° Assenti 10.2 ONO max 16.2 Maestrale 84 % 1012 hPa 3 cielo coperto 13.2° perc. 12.6° prob. 4 % 9.6 NO max 13.7 Maestrale 79 % 1011 hPa 6 cielo coperto 13.7° perc. 13.2° prob. 14 % 5.9 NO max 10.5 Maestrale 78 % 1012 hPa 9 pioggia leggera 13.6° perc. 13.2° 0.18 mm 8 NNE max 12.4 Grecale 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera 13.6° perc. 13.1° 0.15 mm 12.2 ENE max 18.1 Grecale 79 % 1011 hPa 15 pioggia leggera 9.4° perc. 7.3° 0.94 mm 14.6 NE max 21 Grecale 93 % 1014 hPa 18 pioggia leggera 8° perc. 5.6° 0.35 mm 13.7 NE max 21.3 Grecale 88 % 1015 hPa 21 pioggia leggera 8° perc. 6.2° 0.28 mm 10.7 NNE max 17.3 Grecale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:17

