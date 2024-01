Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 10 Gennaio a Catanzaro mostrano un’evoluzione significativa delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte e per le prime ore, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai 8.6°C, con una leggera sensazione termica di 8.2°C. Il vento soffierà a 4.9km/h con direzione Nord – Nord Est, e le raffiche raggiungeranno i 7km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1022hPa.

Nella mattina, la nuvolosità aumenterà notevolmente, con una copertura che si attesterà intorno al 98%. Le temperature si manterranno costanti, con il termometro che segnerà 9°C e la sensazione termica che non varierà. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4.2km/h con direzione Est. L’umidità si manterrà alta intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica registrerà un lieve aumento, arrivando a 1026hPa intorno alle 9:00.

La situazione precipitativa non avrà sostanziali cambiamenti durante la mattina, con una probabilità che si attesterà intorno al 21% per quasi tutta la mattina.

Nel primo pomeriggio la nuvolosità raggiungerà il 100%, con condizioni di cielo coperto e la probabilità di precipitazioni ridurrà leggermente attestandosi intorno al 17%. Le temperature saliranno fino a 9.2°C, con una sensazione termica costante di 9.2°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 7.8km/h con raffiche che potranno arrivare anche a 9.1km/h.

Il resto del pomeriggio e la sera saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa al 100%, con intensificazione delle raffiche di vento che potranno superare i 16km/h e la comparsa di pioggia leggera a partire dalle 21:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 9.1°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’88% intorno alle 22:00.

In conclusione, la giornata di Mercoledì 10 Gennaio a Catanzaro sarà caratterizzata da un aumento progressivo della nuvolosità, con temperature stabili e l’arrivo di piogge leggere nelle ore serali. Sia coloro che dovranno muoversi in mattinata che chi avrà impegni pomeridiani e serali dovranno prendere in considerazione l’uso di un ombrello e prestare attenzione alle condizioni stradali che potrebbero essere influenzate dalla pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.6° perc. 8.2° Assenti 4.9 NNE max 7 Grecale 79 % 1022 hPa 3 cielo coperto 8.8° perc. 8.8° prob. 5 % 4.6 NE max 7.1 Grecale 81 % 1023 hPa 6 cielo coperto 8.8° perc. 8.4° prob. 9 % 4.9 ENE max 9 Grecale 82 % 1024 hPa 9 cielo coperto 9.2° perc. 9.2° prob. 21 % 4.6 E max 9 Levante 82 % 1026 hPa 12 cielo coperto 9.5° perc. 9.5° Assenti 3.8 E max 7 Levante 81 % 1024 hPa 15 cielo coperto 9.8° perc. 8.8° prob. 1 % 7.6 E max 11.1 Levante 80 % 1024 hPa 18 cielo coperto 9° perc. 7.7° prob. 3 % 8.7 ENE max 14 Grecale 84 % 1024 hPa 21 pioggia leggera 8.9° perc. 7.4° 0.53 mm 9.8 ENE max 17.9 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:05