Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

Le previsioni meteo per la giornata di Lunedì 22 Gennaio a Catanzaro presentano condizioni generalmente stabili con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, sono previste delle variazioni significative delle condizioni meteorologiche lungo l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà intorno allo 0-6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5.2°C con una leggera percezione del freddo data da 3.3°C. I venti, provenienti dal Nord Ovest, avranno una velocità media tra gli 8.1 e i 9.2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 61-63% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1031hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa presenterà un lieve aumento, attestandosi intorno al 9-30%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili rispetto alla notte, oscillando tra i 5.1 e i 11.7°C, con una percezione del freddo tra i 3.3 e i 10.4°C. I venti, provenienti prevalentemente dall’Ovest, si manterranno moderati, con velocità tra i 3.5 e i 9.8km/h, con raffiche che potranno toccare i 9-13.2km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità si ridurrà lentamente attestandosi tra il 42-60% e la pressione atmosferica sarà compresa tra i 1030 e i 1032hPa.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa varierà tra il 14-34%. Le temperature diminuiranno, con valori compresi tra i 6.2 e i 12°C, mantenendo una percezione del freddo tra i 4.1 e i 10.4°C. I venti, dagli stessi quadranti, aumenteranno leggermente la loro velocità, oscillando tra i 5.3 e i 15.4km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 13.2-15.4km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà tra il 48-73% e la pressione atmosferica resterà stabile tra i 1030-1032hPa.

Nella sera, la copertura nuvolosa diminuirà nuovamente, tornando a valori compresi tra lo 0 e il 12%. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, con valori che oscilleranno tra i 5.8 e i 6.1°C, mantenendo una percezione del freddo tra i 3 e i 3.8°C. I venti, provenienti dall’Ovest – Nord Ovest, aumenteranno ulteriormente la loro velocità, con valori tra i 10.8 e i 28.4km/h, e raffiche che potranno superare i 13.6-28.4km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità si manterrà tra il 65-72% e la pressione atmosferica si attesterà tra i 1030 e i 1031hPa.

In conclusione, per Lunedì 22 Gennaio a Catanzaro, si prevede una giornata prevalentemente caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in ribasso nel corso della giornata e venti in aumento nella seconda parte della giornata. Resta sempre consigliato consultare le previsioni meteo aggiornate prima di programmare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Catanzaro

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.2° perc. 3.5° Assenti 7.8 NO max 8.3 Maestrale 63 % 1031 hPa 3 cielo sereno 5.2° perc. 3.2° Assenti 8.7 NO max 9.1 Maestrale 62 % 1031 hPa 6 cielo sereno 5.1° perc. 3.3° Assenti 7.7 NO max 8.7 Maestrale 60 % 1031 hPa 9 nubi sparse 9.9° perc. 9.9° Assenti 4.7 O max 8.6 Ponente 46 % 1032 hPa 12 nubi sparse 12° perc. 10.4° Assenti 4.6 OSO max 8.9 Libeccio 42 % 1031 hPa 15 poche nuvole 10.2° perc. 8.7° Assenti 9 O max 15.4 Ponente 56 % 1031 hPa 18 poche nuvole 6.2° perc. 4.1° Assenti 10.2 ONO max 13 Maestrale 73 % 1031 hPa 21 cielo sereno 5.8° perc. 3° Assenti 13.4 ONO max 18 Maestrale 65 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:19

