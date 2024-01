Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il tempo previsto a Catanzaro per Lunedì 15 Gennaio presenta alcune variazioni significative durante la giornata. Durante la notte, ci si aspetta pioggia leggera con una temperatura di circa 10°C, che potrebbe farsi sentire un po’ più fredda a causa della temperatura percepita di 9.6°C. La velocità del vento raggiungerà i 16.7km/h provenendo da ovest, con raffiche fino a 13.5km/h. Si prevede anche un’umidità piuttosto elevata del 87% e una leggera pressione atmosferica di 1012hPa.

Il mattino porterà condizioni meteorologiche simili con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 10°C, con una sensazione di freddo leggermente inferiore. La velocità del vento si manterrà costante sui 16-17km/h, con raffiche fino a 18.1km/h. Le precipitazioni aumenteranno leggermente, portando l’umidità al 88% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera persiste con temperature che si innalzano leggermente fino a raggiungere i 12.9°C. La velocità del vento non subirà significative variazioni rispetto alla mattina, ma le precipitazioni diminuiranno, portando ad un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Infine, durante la sera, le nubi sparse prevarranno e la pioggia diminuirà di intensità. La temperatura si manterrà attorno ai 12.3°C mentre la velocità del vento calerà leggermente fino a 20.4km/h, con raffiche che si manterranno sugli 42-48km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1006hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 15 Gennaio a Catanzaro includono pioggia leggera durante la notte e la mattina, con condizioni meteorologiche in generale instabili e un aumento della temperatura nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 10.2° perc. 9.6° 0.13 mm 7.3 OSO max 13.5 Libeccio 87 % 1012 hPa 3 cielo coperto 10° perc. 9° prob. 10 % 8 O max 12.8 Ponente 87 % 1010 hPa 6 pioggia leggera 9.8° perc. 8.6° 0.34 mm 8.9 O max 16.7 Ponente 88 % 1008 hPa 9 pioggia leggera 10.2° perc. 9.6° 0.35 mm 7.8 O max 17.2 Ponente 88 % 1008 hPa 12 pioggia leggera 10.9° perc. 10.4° 0.11 mm 12.2 O max 31.6 Ponente 88 % 1005 hPa 15 pioggia leggera 12.9° perc. 12.5° 0.13 mm 14.7 O max 33.8 Ponente 88 % 1005 hPa 18 cielo coperto 13.1° perc. 12.8° prob. 40 % 21.9 O max 46.4 Ponente 90 % 1005 hPa 21 nubi sparse 12.3° perc. 11.8° prob. 24 % 22.4 ONO max 46.8 Maestrale 85 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:11