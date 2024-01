Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Catanzaro promettono una giornata prevalentemente soleggiata con temperature decenti sia di giorno che di notte. Sarà possibile osservare una leggera nuvolosità durante il giorno, ma in generale il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 7.8°C, avvertita come 6°C. Il vento soffierà a 10.6 km/h da Nord – Nord Est, con raffiche di vento fino a 14.1 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesta al 66% con un’umidità del 82% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Verso le prime ore della mattina, la nuvolosità si affievolirà leggermente con una copertura nuvolosa del 52% alle 06:00 e del 9% alle 07:00, quando la temperatura salirà a 6.5°C. Il vento diventerà più lieve, mantenendo comunque una costante direzione da Nord – Nord Ovest.

Con l’avvicinarsi del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole, con la temperatura massima di 11.6°C attesa per le ore centrali del giorno. Il vento sarà leggero e le precipitazioni assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 53-54% e una pressione atmosferica costante a 1025hPa.

Anche in serata, il cielo si presenterà sereno, con una leggera diminuzione della temperatura e una scarsa copertura nuvolosa, intorno al 2-16%. Il vento soffierà ancora da Nord – Nord Ovest con modesta intensità.

In definitiva, Domenica 21 Gennaio a Catanzaro si prospetta come una giornata dal meteo stabile e piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.8° perc. 6° prob. 66 % 10.6 NNE max 14.1 Grecale 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse 6.7° perc. 4.9° prob. 20 % 9 N max 10.9 Tramontana 79 % 1020 hPa 6 nubi sparse 5.8° perc. 4.2° prob. 17 % 7.7 N max 9.5 Tramontana 75 % 1023 hPa 9 cielo sereno 9.5° perc. 9.5° Assenti 4.2 NO max 10.3 Maestrale 62 % 1025 hPa 12 cielo sereno 11.6° perc. 10.2° Assenti 3.7 NNO max 10.5 Maestrale 53 % 1025 hPa 15 poche nuvole 10.3° perc. 9° Assenti 6.1 NNO max 13 Maestrale 59 % 1026 hPa 18 poche nuvole 6.8° perc. 5.3° Assenti 7.8 NNO max 9.8 Maestrale 70 % 1029 hPa 21 cielo sereno 6° perc. 4.1° Assenti 8.7 NNO max 10.8 Maestrale 66 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

