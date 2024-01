Previsioni Meteo Catania: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

L’11 Gennaio a Catania ha già portato con sé condizioni meteorologiche variabili, ma cosa aspettarci per Venerdì 12 Gennaio?

La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una probabilità del 37% di precipitazioni e una temperatura di 9.8°C.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa e la persistenza della pioggia leggera. Dalle 06:00 alle 09:00, infatti, la probabilità di precipitazioni raggiungerà il picco del 100%, con una temperatura che oscillerà tra 11.4°C e 11.8°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 21.7km/h e i 23.5km/h provenendo da est o est-nordest.

Nel corso della mattinata, nonostante la pioggia moderata, la situazione dovrebbe mantenersi costante, con la temperatura che si attesterà intorno agli 11-12°C e il vento che continuerà a soffiare con intensità.

La pioggia leggera sarà sempre presente nel pomeriggio, accompagnata da un calo delle temperature che si aggireranno intorno agli 11.2°C alle 13:00 e 11°C alle 16:00, con un’umidità che variabilmente si manterrà tra l’84% e il 92%.

Mentre entreremo nella sera, le previsioni indicano un leggero calo della copertura nuvolosa, tuttavia, la pioggia leggera sarà ancora presente con una probabilità del 83% dalle 21:00 in poi, e il vento proveniente da ovest-sudovest soffierà con una velocità di 6.8km/h. La temperatura oscillerà intorno ai 10.2°C, consentendo ai cittadini di prepararsi a un inizio di weekend umido e freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio a Catania indicano condizioni di pioggia costante e umidità elevata, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C per gran parte della giornata. Chiunque abbia pianificato attività all’aperto o viaggi in auto è invitato a considerare attentamente queste previsioni e a prepararsi adeguatamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.8° perc. 10.1° 0.89 mm 9.5 E max 11.4 Levante 83 % 1013 hPa 8 pioggia moderata 11.4° perc. 10.9° 1.95 mm 20.5 ENE max 31.9 Grecale 89 % 1015 hPa 11 pioggia leggera 11.8° perc. 11.3° 0.25 mm 22 ENE max 24.4 Grecale 85 % 1015 hPa 14 pioggia leggera 11.5° perc. 10.9° 0.37 mm 15.4 ENE max 19.8 Grecale 84 % 1015 hPa 17 pioggia moderata 10.7° perc. 10.2° 1.6 mm 7.2 ENE max 9.1 Grecale 92 % 1017 hPa 20 pioggia leggera 10.8° perc. 10.2° 0.19 mm 6.5 SO max 8.8 Libeccio 90 % 1019 hPa 23 nubi sparse 9.8° perc. 9.8° prob. 37 % 4.5 O max 6.8 Ponente 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:17