Previsioni Meteo Catania: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

Per le previsioni meteo di Sabato 13 Gennaio a Catania, possiamo aspettarci condizioni stabili e soleggiate per la maggior parte della giornata. La notte sarà caratterizzata da temperature fresche, con cielo sereno e un lieve vento proveniente da ovest. Le temperature oscilleranno attorno ai 8°C, avvertite come 7.4°C a causa della leggera brezza. La probabilità di precipitazioni è bassa, attestandosi intorno all’11%. L’umidità sarà intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature in aumento fino a raggiungere i 11°C e una diminuzione dell’umidità al 65%. Il vento soffierà da ovest-sud ovest con una velocità di 6.2km/h. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con una probabilità di precipitazioni del 3%.

Durante il mezzogiorno, le previsioni indicano cielo sereno, temperature intorno ai 13.2°C, una leggera intensificazione del vento da sud-est con raffiche fino a 5.9km/h e una pressione atmosferica costante a 1021hPa. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà sul 53%.

Nel pomeriggio e nella sera, le condizioni meteo resteranno generalmente stabili, con cielo sereno, temperature gradevoli intorno ai 13.2°C, una leggera diminuzione dell’umidità al 53% e una pressione atmosferica costante a 1021hPa. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra i 5.5 e i 10km/h. Le previsioni indicano assenza di precipitazioni.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Catania si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata, con lievi variazioni delle temperature e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. I cittadini possono quindi tranquillamente pianificare le proprie attività all’aperto, tenendo conto che le precipitazioni non sono attese e che l’umidità e la pressione atmosferica si manterranno a valori costanti.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8° perc. 7.6° prob. 11 % 4.9 NNO max 6.9 Maestrale 77 % 1019 hPa 8 cielo sereno 9.4° perc. 8.8° prob. 7 % 6 O max 7.7 Ponente 71 % 1021 hPa 11 cielo sereno 12.7° perc. 11.5° Assenti 4 SSO max 5.5 Libeccio 56 % 1021 hPa 14 cielo sereno 13.2° perc. 11.9° Assenti 8.4 SE max 6.2 Scirocco 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno 10.9° perc. 9.6° Assenti 6.1 NE max 5.9 Grecale 61 % 1021 hPa 20 cielo sereno 9.6° perc. 9.1° Assenti 5.8 NO max 5.5 Maestrale 60 % 1023 hPa 23 cielo sereno 8.3° perc. 7.1° Assenti 7.7 O max 8.7 Ponente 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:19