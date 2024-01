Previsioni Meteo Catania: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Gennaio a Catania mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche durante l’arco della giornata. La mattinata inizierà con il cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 9°C percepiti. Il vento soffierà a una velocità moderata, fino a 5.2km/h provenendo dall’Ovest.

Man mano che la giornata avanza, le nuvole aumenteranno e si prevede una copertura nuvolosa del 93% intorno alle 09:00, con una temperatura che salirà a 12.3°C, ma con una sensazione termica più fresca di 11.5°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 3.5km/h con direzione Est – Sud Est.

Nel tardo mattino, le nubi diventeranno sempre più fitte, portando a una copertura del 96% attorno alle 11:00 e con una temperatura di 13.4°C, ma con una sensazione termica di 12.7°C. Il vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 10.3km/h con direzione Est – Sud Est.

Verso mezzogiorno, le previsioni segnalano l’arrivo di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà stabile intorno ai 13.5°C, con una sensazione termica leggermente più fresca di 12.9°C. Il vento soffierà a 11.2km/h provenendo da Est, portando con sé 0.13mm di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Catania diventeranno persistenti, con pioggia leggera prevista fino a sera. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% intorno alle 13:00, con temperature che si aggireranno intorno ai 12.3°C e venti che raggiungeranno una velocità massima di 14.9km/h provenienti da Est, portando con sé 0.19mm di precipitazioni.

Le precipitazioni continueranno a intensificarsi nel primo pomeriggio, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 12°C, ma con venti che potrebbero raggiungere i 19.2km/h e portando con sé 0.28mm di pioggia.

Nel tardo pomeriggio, Catania sarà colpita da precipitazioni più intense, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 12.4°C con venti che potrebbero raggiungere i 18.6km/h e 0.8mm di precipitazioni.

La sera continuerà con pioggia moderata, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno intorno ai 12.4°C, accompagnate da venti leggermente più deboli, intorno ai 14.7km/h e portando con sé 1.25mm di precipitazioni.

Verso sera, la pioggia diminuirà di intensità, ma la copertura nuvolosa si manterrà al 100% con temperature intorno ai 12.3°C e venti che si abbasseranno a 7.6km/h e 0.47mm di precipitazioni.

Le piogge si attenueranno ulteriormente con l’avvicinarsi della notte, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 12.1°C, accompagnate da venti deboli e 0.47mm di precipitazioni. La serata si concluderà con una copertura nuvolosa del 100%, temperature intorno ai 12°C, venti leggeri e 0.26mm di precipitazioni.

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Gennaio a Catania indicano, quindi, un’intera giornata di pioggia e temperature fresche. Siate preparati e attrezzati di conseguenza per affrontare condizioni meteo avverse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.8° perc. 8.8° prob. 31 % 1.7 O max 4.6 Ponente 81 % 1021 hPa 8 nubi sparse 10.9° perc. 10.1° prob. 30 % 1.2 SO max 3.9 Libeccio 77 % 1024 hPa 11 cielo coperto 13.4° perc. 12.7° prob. 48 % 8.1 ESE max 10.3 Scirocco 74 % 1024 hPa 14 pioggia leggera 13° perc. 12.5° 0.21 mm 12.5 E max 16.8 Levante 81 % 1023 hPa 17 pioggia moderata 12.4° perc. 12° 1.25 mm 9.9 SE max 14.7 Scirocco 87 % 1023 hPa 20 pioggia leggera 12.1° perc. 11.6° 0.47 mm 4 NNO max 7.6 Maestrale 84 % 1023 hPa 23 pioggia leggera 11.5° perc. 11° 0.26 mm 5.5 N max 6.2 Tramontana 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:14