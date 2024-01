Previsioni Meteo Catania: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 16 Gennaio a Catania suggeriscono condizioni generalmente stabili per l’intera giornata. La notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 13 gradi Celsius percepiti come 12 gradi. Il vento soffierà da ovest con raffiche fino a 17 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 73%. La pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante la mattina, le condizioni atmosferiche rimarranno pressoché invariate con nubi sparse e temperature in aumento fino a 18 gradi Celsius, percepiti come 17 gradi. Il vento sarà sempre da ovest con raffiche di 18.8 km/h, e le precipitazioni continueranno ad essere assenti. L’umidità si attesterà intorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una leggera diminuzione della temperatura fino a 16.5 gradi Celsius, percepiti come 16 gradi. Il vento ruoterà da nord-nord-est con una velocità di 12.8 km/h, e le precipitazioni continueranno a mancare. L’umidità sarà del 69%, con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Verso la sera, le nubi sparse faranno di nuovo la loro comparsa, con una leggera diminuzione della temperatura fino a 13 gradi Celsius, percepiti come 12 gradi. Il vento soffierà da ovest con raffiche di 17 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà stabile intorno al 73%.

In generale, le previsioni indicano un andamento stabile e tranquillo delle condizioni meteorologiche a Catania per la giornata di Martedì 16 Gennaio.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 12.6° perc. 11.8° Assenti 13.4 ONO max 24.7 Maestrale 70 % 1008 hPa 8 nubi sparse 14.2° perc. 13.4° Assenti 12.5 O max 21.2 Ponente 68 % 1011 hPa 11 nubi sparse 18.3° perc. 17.7° Assenti 15 O max 18.8 Ponente 58 % 1012 hPa 14 cielo sereno 19.4° perc. 18.8° Assenti 11.2 O max 17.6 Ponente 57 % 1011 hPa 17 cielo sereno 15.6° perc. 15° Assenti 8.4 NE max 9.2 Grecale 70 % 1013 hPa 20 nubi sparse 14.2° perc. 13.5° Assenti 5.1 OSO max 5.4 Libeccio 71 % 1015 hPa 23 nubi sparse 13° perc. 12.2° Assenti 10.8 O max 17 Ponente 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:22