Previsioni Meteo Catania: Domani, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo a Catania per mercoledì 10 gennaio indicano un’evoluzione del tempo con precipitazioni persistenti per l’intera giornata.

La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 51% e l’84%. Le temperature si manterranno intorno agli 11 gradi, con lieve variabilità. La direzione del vento sarà prevalente da Nord Ovest, con velocità variabili tra i 2.6 e i 4.3 km/h.

Durante la mattina il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96-97%. Le temperature saliranno fino a toccare i 13.8°C. La direzione del vento ruoterà da Est a Sud Est, con una velocità compresa tra i 3.3 e i 7.5 km/h.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà, con il persistere di precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con temperature massime di 12.4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17.4 km/h, con direzione prevalente da Sud Est.

Anche per la sera sono attese precipitazioni, che diverranno via via più intense, con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno agli 11.8°C, mentre la velocità del vento si innalzerà fino a 20.7 km/h, con direzione da Ovest – Nord Ovest.

È consigliabile prestare particolare attenzione alle previsioni del tempo e alle possibili precipitazioni, che potrebbero influenzare la vita quotidiana e richiedere adeguate precauzioni.

Restate aggiornati su eventuali variazioni delle previsioni meteo, consultando fonti ufficiali ed evitando spostamenti non necessari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.9° perc. 11.2° 0.13 mm 4.7 SO max 6.8 Libeccio 79 % 1022 hPa 3 nubi sparse 11° perc. 10.3° prob. 39 % 4.7 O max 5.9 Ponente 80 % 1022 hPa 6 nubi sparse 10.7° perc. 9.9° prob. 39 % 2.8 NO max 4.1 Maestrale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto 12.7° perc. 11.9° prob. 45 % 2.1 S max 3.3 Ostro 71 % 1025 hPa 12 pioggia leggera 13.6° perc. 12.9° 0.13 mm 9.7 ESE max 12.2 Scirocco 74 % 1023 hPa 15 pioggia leggera 12.4° perc. 12.1° 0.98 mm 8.3 SE max 17.4 Scirocco 89 % 1022 hPa 18 pioggia leggera 12.1° perc. 11.6° 0.75 mm 6.5 OSO max 11 Libeccio 86 % 1022 hPa 21 pioggia leggera 11.3° perc. 10.7° 0.54 mm 12.7 ONO max 19.9 Maestrale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:14