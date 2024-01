Previsioni Meteo Caltanissetta per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per domani a Caltanissetta promettono un giorno stabile e senza particolari intemperie. Durante la notte, si prevede la presenza di nuvole sparse, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 14-16%. Le temperature varieranno tra i 5.9°C e i 6.3°C, con una leggera percezione più fredda intorno ai 5.1°C. Il vento soffierà con una media di 5.5-5.7km/h, proveniente prevalentemente da Nord Ovest, con raffiche fino a 6.3km/h. Pioggia e precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà alta attorno al 92%. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1018hPa.

Nella mattina di giovedì, ci attendiamo un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa nulla. Le temperature saliranno progressivamente, oscillando tra i 7°C e i 12.2°C, e una percezione di calore tra gli 8.7°C e gli 11.3°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo una velocità di 8.2km/h, con raffiche fino a 9.8km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità diminuirà al 71%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno, senza alcuna nuvola in vista. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, oscillando tra i 12.1°C e i 17.4°C, con una percezione di calore tra gli 11.3°C e i 16.5°C. Il vento soffierà con una velocità intorno ai 17.4km/h, con raffiche di 23.4km/h. Anche in questo periodo, precipitazioni e pioggia saranno totalmente assenti. L’umidità diminuirà al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

Infine, durante la sera, le condizioni meteorologiche non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo resterà sereno, con una leggera nuvolosità intorno al 3-4%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 8.3°C e i 9.7°C, con una percezione di calore costante intorno ai 8.3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2.6-5.7km/h, proveniente da Nord Nord Ovest, e raffiche fino a 3.1km/h. Ancora una volta, non ci saranno precipitazioni o pioggia, mentre l’umidità si attesterà all’86%, con una pressione atmosferica stabile sui 1017hPa**.

In conclusione, domani a Caltanissetta ci attende una giornata dal meteo stabile, con un cielo sereno, temperature in aumento e vento leggero. Non sono previste precipitazioni o pioggia, e l’umidità si manterrà costantemente alta durante la notte e la mattina, per poi diminuire nel pomeriggio e nella sera. Resta sempre consigliato tenersi aggiornati sulle previsioni meteo, specialmente per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 6° perc. 6° Assenti 4.6 ONO max 4.5 Traversone 88 % 1018 hPa 1 cielo sereno 5.9° perc. 5.1° Assenti 5 ONO max 4.9 Traversone 87 % 1018 hPa 2 poche nuvole 5.9° perc. 4.8° Assenti 5.7 ONO max 6.1 Traversone 88 % 1018 hPa 3 poche nuvole 6° perc. 4.9° Assenti 5.9 ONO max 6.9 Traversone 90 % 1018 hPa 4 poche nuvole 6.1° perc. 5.1° Assenti 5.8 ONO max 7.1 Traversone 91 % 1017 hPa 5 poche nuvole 6.2° perc. 5.5° Assenti 5 NO max 6 Maestrale 92 % 1017 hPa 6 poche nuvole 6.3° perc. 5.4° Assenti 5.5 NO max 6.3 Maestrale 92 % 1018 hPa 7 cielo sereno 7° perc. 6.1° Assenti 5.7 NO max 6.2 Maestrale 91 % 1018 hPa 8 cielo sereno 9.7° perc. 9.3° Assenti 5.6 NO max 7.8 Maestrale 80 % 1018 hPa 9 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 6.7 ONO max 9.8 Traversone 71 % 1018 hPa 10 cielo sereno 14.2° perc. 13.4° Assenti 8.2 O max 14.3 Ponente 65 % 1017 hPa 11 cielo sereno 15.9° perc. 15° Assenti 10.8 O max 18.7 Ponente 59 % 1016 hPa 12 cielo sereno 17° perc. 16.2° Assenti 15.5 ONO max 21.9 Traversone 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno 17.4° perc. 16.5° Assenti 17.1 ONO max 23.4 Traversone 51 % 1014 hPa 14 cielo sereno 17.1° perc. 16.2° Assenti 17.4 ONO max 22.5 Traversone 51 % 1014 hPa 15 cielo sereno 15.6° perc. 14.7° Assenti 14 O max 21.9 Ponente 59 % 1015 hPa 16 cielo sereno 12.1° perc. 11.3° Assenti 9.6 O max 13.1 Ponente 74 % 1015 hPa 17 cielo sereno 10.6° perc. 9.8° Assenti 6.3 O max 6.7 Ponente 83 % 1016 hPa 18 cielo sereno 9.8° perc. 9.8° Assenti 4.6 NO max 4.8 Maestrale 86 % 1016 hPa 19 cielo sereno 9.3° perc. 9.3° Assenti 3.9 NO max 4.1 Maestrale 86 % 1017 hPa 20 cielo sereno 9° perc. 9° Assenti 3.2 NNO max 3.3 Zefiro 86 % 1017 hPa 21 cielo sereno 8.7° perc. 8.7° Assenti 2.9 NNO max 2.8 Zefiro 87 % 1017 hPa 22 cielo sereno 8.5° perc. 8.5° Assenti 3.1 NNO max 3.1 Zefiro 86 % 1017 hPa 23 cielo sereno 8.3° perc. 8.3° Assenti 2.6 NNO max 2.6 Zefiro 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:12