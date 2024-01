Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio cielo coperto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domani a Caltanissetta si presentano con copertura nuvolosa variabile durante la notte e la mattina. La temperatura si aggira sui 8-9°C durante le prime ore della giornata, con una leggera sensazione di freddo percepito. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili, con una presenza minima di precipitazioni e un’umidità elevata, fino al 93-100%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà coperto con un lieve aumento della temperatura fino a 14-15°C. La situazione del vento cambierà, diventando più intenso e proveniente principalmente da sud o sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 18-15km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60-69%.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo con poche nuvole in cui il vento proverrà da sud-est con intensità leggera, sui 3-4km/h, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 78-80% e una temperatura che scenderà a 8-9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità, temperature non eccessivamente rigide e venti leggeri a moderati. Tuttavia, è sempre consigliabile seguire gli aggiornamenti meteorologici locali per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.4° perc. 8.4° Assenti 2.7 O max 3.1 Ponente 91 % 1017 hPa 8 cielo coperto 9.7° perc. 9.7° Assenti 2 N max 3.4 Tramontana 87 % 1018 hPa 11 cielo coperto 14.5° perc. 13.6° Assenti 8.1 SO max 18.8 Libeccio 63 % 1016 hPa 14 cielo coperto 14.7° perc. 13.8° Assenti 6.4 S max 10.9 Ostro 59 % 1015 hPa 17 nubi sparse 10.5° perc. 9.6° Assenti 4.1 ESE max 4 Scirocco 76 % 1015 hPa 20 poche nuvole 9.1° perc. 9.1° Assenti 3.2 SE max 3.6 Scirocco 79 % 1015 hPa 23 cielo sereno 8.1° perc. 8.1° Assenti 1.4 ESE max 2.2 Scirocco 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:27