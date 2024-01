Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Caltanissetta si presentano con un cielo prevalentemente coperto da nubi sparse. Al mattino, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 76%, diminuendo leggermente nel corso della giornata fino al 59% nel tardo pomeriggio e in serata.

Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori compresi tra i 6.5°C e gli 11.6°C durante il giorno. Tuttavia, la differenza tra temperatura effettiva e temperatura percepita non sarà significativa, mantenendosi quasi costante per gran parte della giornata.

I venti, provenienti prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest, oscilleranno tra i 4.7km/h e i 18.2km/h, con un picco di 17.1km/h nell’arco della mattinata.

Sarà presente una leggera probabilità di precipitazioni nel corso della mattinata, intorno al 34%, che diminuirà nella parte centrale del giorno fino al 19%, per poi scendere ulteriormente in serata, attestandosi intorno all’8%.

L’umidità si manterrà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 93% nelle prime ore del giorno per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata, stabilizzandosi intorno all’82-83% nella serata.

Infine, la pressione atmosferica rimarrà stabile, con valori che si manterranno intorno ai 1015-1022hPa nell’arco della giornata, suggerendo una situazione di generale stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 9 Gennaio a Caltanissetta indicano cielo parzialmente nuvoloso, temperature miti e venti moderati provenienti da direzione Nord-Nord Ovest. Si raccomanda di prestare attenzione alla probabilità di precipitazioni, specialmente durante le prime ore del giorno, e di adattare l’abbigliamento in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 7° perc. 6° prob. 23 % 6.2 NO max 5.8 Maestrale 93 % 1010 hPa 8 nubi sparse 7.4° perc. 6.8° prob. 34 % 5.1 NO max 7.5 Maestrale 89 % 1014 hPa 11 nubi sparse 11.3° perc. 10.2° prob. 30 % 14.8 NNO max 18.2 Maestrale 65 % 1015 hPa 14 nubi sparse 10.9° perc. 9.7° prob. 27 % 14.1 NNO max 15.5 Maestrale 63 % 1016 hPa 17 nubi sparse 7.6° perc. 6.3° prob. 32 % 7.2 N max 7.4 Tramontana 79 % 1019 hPa 20 nubi sparse 6.3° perc. 5.1° prob. 16 % 6.4 NNE max 6 Grecale 84 % 1021 hPa 23 nubi sparse 5.8° perc. 5.8° prob. 8 % 4.3 NE max 4.4 Grecale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:18