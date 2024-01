Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

La previsione del tempo per Martedì 23 Gennaio a Caltanissetta si annuncia in generale stabile, con qualche variazione durante la giornata.

Durante la notte, le nuvole sparse saranno la caratteristica predominante, con una copertura nuvolosa compresa tra il 49% e il 64%. Le temperature oscillano tra i 4.1°C e i 6.6°C, con la temperatura percepita che si aggira attorno ai valori compresi tra 2.3°C e 6.6°C a causa di una leggera percezione di freddo. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4.3km/h e i 8.9km/h, proveniente prevalentemente dal Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1027hPa.

Nella mattina, le nuvole saranno ancora presenti, ma in misura minore, con una copertura nuvolosa che si aggira tra il 11% e il 15%. Le temperature saliranno gradualmente, con i valori che raggiungeranno i 11.6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà fino a 23.9km/h, sempre proveniente dal Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1026hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole torneranno ad aumentare leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 52%. Le temperature si manterranno sui valori intorno ai 11.8°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita a causa di un aumento della velocità del vento, che arriverà a toccare i 33.9km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità dello 7%, e la pressione atmosferica sarà di 1024hPa.

In serata, le nuvole resteranno presenti, con una copertura nuvolosa che oscillerà intorno al 48%. Le temperature si manterranno sui valori intorno ai 6.5°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. Le precipitazioni avranno una probabilità del 19%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1027hPa.

In conclusione, Martedì 23 Gennaio a Caltanissetta si prospetta una giornata con un cielo tendenzialmente coperto, temperature non eccessivamente fredde ma con una leggera percezione di freddo, e la presenza di venti moderati. Le precipitazioni assumono una probabilità alquanto contenuta, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile per gran parte della giornata. Infine, non sono previste variazioni meteorologiche significative che possano causare disagi o cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3.4° perc. 1.5° Assenti 7.6 NNO max 7.1 Maestrale 81 % 1028 hPa 8 poche nuvole 4.7° perc. 3° Assenti 7.1 NNO max 9.5 Maestrale 64 % 1029 hPa 11 poche nuvole 11.6° perc. 9.8° Assenti 15.3 NO max 23.9 Maestrale 41 % 1026 hPa 14 nubi sparse 11.8° perc. 10.6° prob. 7 % 22.4 NNO max 29.6 Maestrale 59 % 1024 hPa 17 nubi sparse 6.4° perc. 5.2° prob. 7 % 6.4 NNO max 7.2 Maestrale 89 % 1026 hPa 20 nubi sparse 6.2° perc. 5.2° prob. 19 % 5.9 N max 6.1 Tramontana 92 % 1027 hPa 23 nubi sparse 6.6° perc. 6.6° prob. 19 % 4.3 NNO max 4.5 Maestrale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:34

