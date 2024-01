Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 8 Gennaio a Caltanissetta si presentano caratterizzate da variabilità atmosferica. Fin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con la percentuale di copertura nuvolosa attorno al 45%. Le temperature oscilleranno intorno ai 4-5°C, con una sensazione di freddo leggermente più accentuata a causa del vento proveniente da Ovest, che soffierà a velocità di circa 15-20 km/h.

La situazione comincerà a cambiare intorno alle 07:00, quando è prevista la comparsa di pioggia leggera, accompagnata da un aumento della copertura nuvolosa intorno al 76%. Le temperature si manterranno fresche, aggirandosi intorno ai 4-5°C, con una percezione di freddo amplificata dal vento che soffierà a una velocità notevole, toccando punte di 43-53 km/h.

Questo andamento persiste durante la mattina, con possibili precipitazioni leggere che porteranno una maggiore umidità, specialmente intorno alle 09:00 e alle 11:00, con valori dell’umidità atmosferica che raggiungeranno il 62-68%. Le temperature oscilleranno intorno agli 8-9°C, ma la percezione di freddo rimarrà confermata, a causa delle raffiche di vento provenienti da Ovest, che potrebbero superare i 50 km/h.

Nel primo pomeriggio, l’intensità delle precipitazioni si manterrà costante, portando una lieve diminuzione delle temperature fino a raggiungere i 5-6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori intorno all’80-100% e umidità atmosferica che aumenterà fino al 86-91%. Il vento da Ovest sarà ancora presente, con velocità variabili comprese tra 27 e 37 km/h.

Anche nel tardo pomeriggio e durante la sera, le condizioni meteo resteranno stabili, con piogge leggere che continueranno ad interessare la zona, portando ad ulteriore aumento dell’umidità e raffiche di vento che potrebbero superare i 20-30 km/h. Le temperature oscilleranno attorno ai 5-6°C, confermando il mantenimento di una percezione di freddo.

In conclusione, Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Caltanissetta indicano una giornata all’insegna delle precipitazioni leggere, con temperature piuttosto fresche e la costante presenza del vento da Ovest. Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alle condizioni atmosferiche, e di prendere le dovute precauzioni, specialmente per quanto riguarda la guida su strada e l’abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 4.5° perc. 1.7° prob. 44 % 12.1 O max 25.2 Ponente 88 % 1006 hPa 8 pioggia leggera 6° perc. 1.7° 0.14 mm 26.5 OSO max 51 Libeccio 75 % 1007 hPa 11 nubi sparse 7.8° perc. 3.3° prob. 78 % 37 OSO max 55.5 Libeccio 68 % 1007 hPa 14 pioggia leggera 5.8° perc. 1.4° 0.29 mm 27.1 O max 49.6 Ponente 89 % 1006 hPa 17 cielo coperto 5.6° perc. 3.1° prob. 75 % 11.3 OSO max 25.6 Libeccio 90 % 1006 hPa 20 pioggia leggera 6.2° perc. 6.2° 0.12 mm 3.2 ONO max 12.7 Maestrale 95 % 1007 hPa 23 cielo coperto 6.4° perc. 5.4° prob. 66 % 6 NNO max 8.8 Maestrale 93 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:17