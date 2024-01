Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Caltanissetta indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 30-58% e temperature comprese tra 8.6°C e 14.3°C. Durante il pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con valori che potrebbero arrivare all’86%. Le temperature saranno comprese tra 16°C e 17.6°C.

Durante la sera, ci sarà una riduzione della copertura nuvolosa, attestandosi intorno al 16-39%, e le temperature si manterranno intorno ai 9.2-8.3°C. Durante la notte, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, intorno al 14-24%, con temperature che oscilleranno tra i 7.9°C e gli 8.9°C.

Il vento soffierà principalmente da ovest a ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 3.4km/h e 28.3km/h, e non sono previste precipitazioni.

In sintesi, si consiglia di prepararsi a condizioni variabili con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Sii pronto a temperatura mista, con minime che potrebbero dirigersi verso la parte più fredda della sfida e massime che non dovrebbero superare i 17.6°C. Allo stesso modo, assicurati di avere abbastanza strati di vestiti per gestire le fluttuazioni termiche previste, e presta attenzione alle raffiche di vento che potrebbero raggiungere 51.3km/h durante la giornata. Buona giornata!

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 8.7° perc. 8.7° Assenti 4.6 NNE max 5.2 Grecale 92 % 1011 hPa 8 nubi sparse 10.8° perc. 9.8° Assenti 7.2 OSO max 17.1 Libeccio 70 % 1013 hPa 11 cielo coperto 17.2° perc. 16.3° Assenti 27.1 O max 51.3 Ponente 49 % 1013 hPa 14 cielo sereno 16.9° perc. 16° Assenti 27.1 O max 52.7 Ponente 51 % 1012 hPa 17 nubi sparse 10.9° perc. 10° Assenti 12.3 O max 21.2 Ponente 78 % 1013 hPa 20 poche nuvole 8.9° perc. 8.9° Assenti 3.6 O max 4.4 Ponente 87 % 1014 hPa 23 poche nuvole 7.9° perc. 7.9° Assenti 3.4 ONO max 3.8 Maestrale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:28

