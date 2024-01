Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il 21 Gennaio a Caltanissetta promette di regalare una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e poca copertura nuvolosa in programma per tutta la giornata.

Durante la notte, le temperature saranno fresche, con valori che si aggireranno intorno ai 4-5°C, ma sarà avvertita una leggera sensazione di freddo, con temperature percepite pari o inferiori ai 3°C. Il vento soffierà con intensità moderata, raggiungendo una velocità di fino a 19 km/h, proveniente prevalentemente da nord o nord-ovest. Le probabilità di pioggia sono basse, attestandosi intorno al 9-13%. L’umidità sarà del 76-79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019-1020hPa.

Al sorgere del sole, la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, attestandosi intorno al 8-15%. Le temperature aumenteranno leggermente, attestandosi intorno ai 5-7°C, accompagnate da una percezione di freddo di circa 1-3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 28 km/h e proveniente da nord. Le probabilità di pioggia e le precipitazioni saranno basse, mentre l’umidità diminuirà, stabilendosi intorno al 54-68%.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando punte di 8-9°C, con una percezione di caldo che si aggirerà intorno ai 4-5°C. Il vento, proveniente sempre da nord, diminuirà di intensità, mantenendosi comunque moderato con raffiche fino a 25 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 42-45%.

Nel pomeriggio, il cielo sereno e la bassa copertura nuvolosa offriranno condizioni meteorologiche gradevoli. Le temperature si manterranno sopra i 7°C, con una sensazione di caldo di circa 6°C. Il vento sarà sempre moderato, con raffiche fino a 15-17 km/h e proveniente da nord. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 43-48%.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare, con copertura nuvolosa che si manterrà inferiore al 5%. Le temperature caleranno, con valori che si attesteranno intorno ai 1-3°C, e una percezione di freddo di 0-1°C. Il vento diminuirà ulteriormente di intensità, mantenendosi tra i 7-10 km/h e proveniente sempre da nord. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, mentre l’umidità aumenterà fino al 69-77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata all’insegna della stabilità, con cielo sereno, temperature gradevoli e mediate intensità del vento, ideali per godersi una tranquilla giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 4.7° perc. 2.5° prob. 13 % 9.4 NNO max 19 Maestrale 76 % 1019 hPa 8 cielo sereno 5° perc. 2.1° Assenti 13.1 N max 28.4 Tramontana 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno 8.4° perc. 5.6° Assenti 18.4 N max 19.3 Tramontana 42 % 1026 hPa 14 cielo sereno 8.5° perc. 6.2° Assenti 14.2 N max 15.2 Tramontana 43 % 1025 hPa 17 cielo sereno 3.2° perc. 0.6° Assenti 10 N max 11.2 Tramontana 69 % 1028 hPa 20 cielo sereno 1.5° perc. -1.2° Assenti 8.8 N max 8.1 Tramontana 80 % 1031 hPa 23 cielo sereno 0.7° perc. -1.8° Assenti 7.7 N max 7.1 Tramontana 81 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:32

