Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata movimentata dal punto di vista atmosferico. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 93% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C, con una leggera oscillazione. La probabilità di precipitazioni varierà tra il 16% e il 34%. Il vento soffierà tra i 3.1km/h e i 4.9km/h, con una direzione prevalente da Est a Nord Est.

Nell’inizio della mattina, il cielo rimarrà ancora coperto e la copertura nuvolosa resterà alta, raggiungendo picchi fino al 99%. Le temperature saliranno fino a toccare gli 8-9°C, mantenendo la probabilità di precipitazioni intorno al 29-38%. Il vento sarà prevalente da Nord Est, con una velocità che si manterrà tra i 3km/h e i 5.1km/h.

Passando al pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera, che porta con sé una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 9°C, con una probabilità di precipitazioni che si aggira attorno al 61%. Il vento soffierà prevalentemente da Est a Nord Est, con raffiche fino a 5.2km/h.

La sera vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si manterranno tra il 34% e il 58%. Le temperature tenderanno a scendere, stabilendosi intorno ai 5-7°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, arrivando anche al 2%. Il vento avrà una direzione prevalente da Nord a Nord Ovest, con una velocità che si manterrà tra i 5.9km/h e gli 8.4km/h.

Dall’analisi dei dati, è evidente che per Venerdì 12 Gennaio a Caltanissetta ci attende una giornata con una cospicua presenza di nubi, con la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in un intervallo fresco, e un vento moderato accompagnerà le variazioni atmosferiche. Si consiglia quindi di prepararsi adeguatamente per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche del giorno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° prob. 74 % 3.6 ESE max 3.5 Scirocco 90 % 1015 hPa 3 cielo coperto 6.6° perc. 6.6° prob. 20 % 3.9 E max 3.8 Levante 92 % 1015 hPa 6 cielo coperto 7.1° perc. 7.1° prob. 38 % 4.5 NE max 4.5 Grecale 88 % 1015 hPa 9 cielo coperto 8.9° perc. 8.9° prob. 29 % 3.6 NNE max 5.1 Grecale 75 % 1016 hPa 12 cielo coperto 9.7° perc. 9.7° prob. 39 % 3.7 ENE max 5.1 Grecale 72 % 1015 hPa 15 cielo coperto 9° perc. 9° prob. 61 % 1 NO max 4.5 Maestrale 80 % 1016 hPa 18 cielo coperto 7.2° perc. 6.2° prob. 53 % 6.4 NNO max 8.2 Maestrale 89 % 1018 hPa 21 nubi sparse 6.7° perc. 5.6° Assenti 6.2 NNO max 7.3 Maestrale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:20