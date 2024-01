Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio a Caltanissetta indicano un’ampia varietà di condizioni meteorologiche lungo l’arco della giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, con una lieve diminuzione della percezione termica. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da varie direzioni, con umidità intorno al 55-60%.

All’alba, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti, con nubi sparse che si manterranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno stabili, ma si farà sentire maggiormente la presenza di un vento moderato proveniente da Nord-Nord Est.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà ad essere coperto, con la possibilità di precipitazioni leggere in aumento e un progressivo calo dell’umidità. Le temperature saliranno fino a 14-15°C e il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche previste intorno ai 20km/h.

Nel pomeriggio, il cambiamento più significativo sarà rappresentato dalle precipitazioni, che diventeranno più persistenti e abbondanti. La temperatura massima sarà di 16°C, e il vento, proveniente da Nord, soffierà con maggiore forza. La copertura nuvolosa si manterrà alta e l’umidità sarà intorno al 60-65%.

La situazione meteo proseguirà invariata durante la sera, con nubi sparse e precipitazioni leggere che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno gradualmente, portandoci verso la fine della giornata con una percezione termica di 6-7°C. Il vento sarà ancora presente a una velocità di circa 20km/h, ma la probabilità di precipitazioni continuerà a diminuire.

In conclusione, Sabato 20 Gennaio a Caltanissetta ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cielo coperto, precipitazioni leggere e venti moderati. Le temperature si manterranno abbastanza miti, ma con una percezione termica più fredda a causa del vento. Sottolineiamo l’importanza di tenere sempre monitorate le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.2° perc. 10.9° Assenti 3.6 SE max 3.7 Scirocco 55 % 1012 hPa 3 cielo coperto 10.9° perc. 9.6° Assenti 4.7 ENE max 4.6 Grecale 58 % 1011 hPa 6 cielo coperto 11.3° perc. 9.9° Assenti 6.6 NNE max 6.5 Grecale 53 % 1010 hPa 9 cielo coperto 13.5° perc. 12.5° prob. 11 % 9.1 N max 13.9 Tramontana 62 % 1011 hPa 12 pioggia leggera 16° perc. 15.2° 0.15 mm 14.3 N max 23 Tramontana 57 % 1011 hPa 15 pioggia leggera 14.3° perc. 13.5° 0.13 mm 10.8 NO max 16.8 Maestrale 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse 9.1° perc. 8° prob. 65 % 7.8 N max 9.9 Tramontana 92 % 1015 hPa 21 nubi sparse 8.7° perc. 7.3° prob. 58 % 8.7 NNO max 16.8 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:29

