Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Sabato 13 Gennaio di sole

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e temperature fresche.

Durante la notte il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 3-4°C, con una leggera sensazione di freddo avvertita a causa dei venti leggeri che soffieranno da direzioni settentrionali con velocità tra i 6 e gli 8 km/h. Le precipitazioni non sono previste e l’umidità si attesterà intorno al 90%.

La mattina proseguirà con un cielo sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a 5.4°C alle 8:00 e a 7.3°C alle 9:00. I venti aumenteranno leggermente di intensità, raggiungendo una velocità massima di 12.1 km/h intorno alle 9:00. L’umidità calerà al 70%, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Nel pomeriggio la situazione meteorologica si manterrà stabile, con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, raggiungendo i 10.7°C alle 13:00. I venti risulteranno moderati, con raffiche intorno ai 20.1 km/h. L’umidità sarà del 55% e le precipitazioni continueranno a non essere previste.

Anche durante la sera il cielo rimarrà sereno, con temperature attorno ai 4°C. La leggera brezza settentrionale manterrà una velocità costante intorno ai 7-8 km/h. L’umidità toccherà il 89% verso le 23:00 e le precipitazioni rimarranno assenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Caltanissetta mostrano un cielo sereno e un clima fresco ma gradevole, con venti leggeri e assenza di precipitazioni. Sia di giorno che di notte, si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature basse, con una particolare attenzione ai venti leggeri che potrebbero accentuare la sensazione di freddo.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.8° perc. 1.8° Assenti 7.8 NNO max 7.6 Maestrale 90 % 1021 hPa 3 cielo sereno 2.9° perc. 0.6° Assenti 8.1 N max 7.7 Tramontana 88 % 1021 hPa 6 cielo sereno 2.4° perc. 0.4° Assenti 6.8 N max 6.4 Tramontana 87 % 1022 hPa 9 cielo sereno 7.3° perc. 6.2° prob. 4 % 6.5 NNO max 12.1 Maestrale 70 % 1023 hPa 12 cielo sereno 10.5° perc. 9.1° Assenti 15.1 NNO max 19.2 Maestrale 58 % 1021 hPa 15 cielo sereno 9.4° perc. 7.5° Assenti 13.1 NNO max 19.1 Maestrale 61 % 1021 hPa 18 cielo sereno 4.6° perc. 2.5° Assenti 8.4 N max 7.8 Tramontana 82 % 1022 hPa 21 cielo sereno 3.5° perc. 1.6° Assenti 7.2 N max 6.8 Tramontana 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:22