Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Lunedì 22 Gennaio di sole

Le previsioni del tempo a Caltanissetta per Lunedì 22 Gennaio promettono una giornata con buone condizioni atmosferiche. Durante la notte avremo un cielo sereno con temperature intorno ai 0.6°C, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 0% e i venti soffieranno da nord con una velocità di circa 7.9km/h. L’umidità sarà alta, pari all’81%, e la pressione atmosferica sarà a 1032hPa.

Nelle prime ore della mattina, il cielo si manterrà sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa (attorno al 6%) e una lieve crescita delle temperature, con valori compresi tra 0.2°C e 1.3°C.

Durante la mattinata inoltrata avremo un ulteriore aumento della temperatura, con valori che raggiungeranno i 6.3°C intorno alle 9:00, accompagnati da una minima copertura nuvolosa del 7%. La velocità del vento calerà leggermente, attestandosi attorno ai 4.9km/h, e l’umidità scenderà al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il suo picco massimo intorno al 100% intorno alle 14:00. Le temperature oscilleranno intorno ai 10.2°C e i venti soffieranno da nord ovest con una velocità che raggiungerà i 11km/h.

Nella sera, la copertura nuvolosa calerà ma si manterrà comunque piuttosto consistente, attorno al 49% intorno alle 19:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando attorno ai 2.3°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attestandosi attorno all’82%

In sintesi, ci aspetta una giornata caratterizzata da un aumento progressivo della copertura nuvolosa, mentre le temperature oscilleranno tra valori minimi durante la notte e massimi durante la mattinata. I venti, seppur non eccessivamente intensi, saranno costanti da nord o da nord ovest. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e godetevi la vostra giornata a Caltanissetta!

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 0.6° perc. -2° Assenti 7.9 N max 7.3 Tramontana 81 % 1032 hPa 3 cielo sereno 0.4° perc. -2.1° Assenti 7.4 N max 6.8 Tramontana 84 % 1032 hPa 6 cielo sereno 0.2° perc. -2° Assenti 6.5 N max 6 Tramontana 86 % 1032 hPa 9 cielo sereno 6.3° perc. 5.7° Assenti 4.9 NNO max 5.5 Maestrale 62 % 1033 hPa 12 poche nuvole 10° perc. 9.5° Assenti 5.8 ONO max 6.2 Maestrale 48 % 1031 hPa 15 cielo coperto 9.5° perc. 7.9° Assenti 11 NO max 11 Maestrale 53 % 1030 hPa 18 nubi sparse 3.5° perc. 1.8° Assenti 6.5 N max 6.2 Tramontana 78 % 1032 hPa 21 cielo sereno 2° perc. -0.1° Assenti 7.2 N max 6.6 Tramontana 82 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:32

