Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Venerdì 19 Gennaio parzialmente nuvoloso

Per Venerdì 19 Gennaio, le previsioni del tempo ad Agrigento vedono cielo coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che sarà particolarmente densa durante la mattina e il pomeriggio. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con un lieve aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 100% di copertura durante le ore centrali del mattino e del pomeriggio.

Durante la notte, l’andamento sarà di nubi sparse con una temperatura di 10.6°C avvertita come 10°C. La velocità del vento sarà di 2.2km/h proveniente da direzione Nord, con umidità al 88% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Nella mattina successiva, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura registrata sarà di 14°C, con temperatura percepita di 13.4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3.3km/h, proveniente da direzione Sud Est, con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100% con una temperatura massima di 16.4°C, avvertita come 15.8°C. La velocità del vento sarà intorno ai 3.3km/h proveniente da direzione Ovest – Sud Ovest, con umidità al 67% e pressione atmosferica a 1012hPa.

La situazione non cambierà durante la sera, con cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14.9°C, avvertite come 13.8°C. La velocità del vento aumenterà a 8km/h proveniente da direzione Nord Est, con umidità al 52% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In sintesi, per Venerdì 19 Gennaio ad Agrigento, ci si può aspettare una giornata con cielo coperto per gran parte del tempo, con temperature massime intorno ai 16.4°C durante il pomeriggio. Si consiglia quindi di prepararsi a un giorno con previsioni meteo stabili, senza possibilità di precipitazioni e con venti leggeri da diverse direzioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.6° perc. 10° Assenti 2.2 ENE max 3.2 Grecale 88 % 1014 hPa 8 cielo coperto 12.3° perc. 11.7° Assenti 4.3 ENE max 4.2 Grecale 82 % 1015 hPa 11 cielo coperto 16.1° perc. 15.5° Assenti 5.7 SO max 9.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 14 cielo coperto 16.4° perc. 15.8° Assenti 3.3 OSO max 5.4 Libeccio 67 % 1012 hPa 17 cielo coperto 13.7° perc. 13° Assenti 4.5 E max 4.2 Levante 75 % 1013 hPa 20 cielo coperto 14.2° perc. 13.3° Assenti 4.8 E max 4.9 Levante 62 % 1014 hPa 23 cielo coperto 14.8° perc. 13.6° Assenti 10.9 E max 11.4 Levante 50 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:32

