Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Sabato 6 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo a Agrigento per sabato 6 gennaio sono caratterizzate da precipitazioni intense. La situazione si aggraverà nel corso della giornata con piogge che potrebbero trasformarsi in forti piogge e poi gradualmente diminuire di intensità nel corso della serata.

Durante la mattina, dalle 11:00 alle 12:00, si prevede pioggia moderata con un’elevata copertura nuvolosa e temperature comprese tra i 12.2°C e i 13.4°C, percepiti come leggermente inferiori. La velocità del vento sarà di circa 33.9 km/h proveniente da direzione Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 42.7 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 4.16mm in un’ora.

Nel corso del pomeriggio, a partire dal primo pomeriggio fino alle 17:00, il tempo sarà caratterizzato da forti piogge o pioggia moderata, con una copertura nuvolosa prossima al 100%. Le temperature si manterranno sotto i 10°C, scendendo fino a 8.9°C, con una sensazione termica di 5.4°C, a causa della velocità del vento che raggiungerà i 26.5 km/h con raffiche fino a 47.1 km/h. Le precipitazioni si manterranno intorno ai 2.5mm per ora.

Nel tardo pomeriggio e inizio sera, dalle 17:00 fino alle 20:00, le precipitazioni si attenueranno leggermente con piogge di intensità via via inferiore. Le temperature si manterranno sopra i 10°C con una copertura nuvolosa prossima al 100% e venti provenienti da Ovest con velocità fino a 39.4 km/h e raffiche fino a 56.6 km/h.

Nel corso della sera, a partire dalle 20:00 e fino a mezzanotte, le piogge si manterranno a livello leggero, tuttavia, continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che non accenna a diradarsi. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, con venti che potranno raggiungere i 64.5 km/h da direzione Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 64.3 km/h.

In conclusione, stando alle previsioni meteo attuali, ci si aspetta una giornata piovosa con piogge particolarmente intense nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di prendere le dovute misure in termini di abbigliamento e comportamento, specialmente per quanto riguarda gli spostamenti e le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 12 forte pioggia 12.2° perc. 11.6° 4.16 mm 17.2 SO max 32.9 Libeccio 82 % 999 hPa 15 pioggia moderata 8.9° perc. 5.4° 2.49 mm 26.5 OSO max 47.1 Libeccio 94 % 997 hPa 18 pioggia leggera 10.6° perc. 10° 0.52 mm 27.6 O max 44.8 Ponente 88 % 997 hPa 21 pioggia leggera 9.6° perc. 5.4° 0.43 mm 40.1 ONO max 59.7 Maestrale 91 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:17