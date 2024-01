Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio cielo coperto

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 17 Gennaio ad Agrigento mostrano variazioni significative durante la giornata. Durante la notte, ci sarà una leggera copertura nuvolosa con una temperatura di circa 11.2°C percepita come 10.4°C. Il vento soffierà con una velocità di circa 6.9km/h proveniente da Est. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà intorno al 77% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Man mano che ci sposteremo verso la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% intorno alle 08:00, con una temperatura prevista di 12.7°C percepita come 12.3°C e una leggera diminuzione della velocità del vento a circa 5.4km/h proveniente da Est. L’umidità diminuirà leggermente al 85% con una pressione atmosferica costante di 1017hPa.

Nelle ore successive, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, portando a una leggera crescita della temperatura con valori intorno ai 15.5-15.8°C percepiti come 15-15.2°C, mentre il vento soffierà con una velocità di circa 5.7-7.5km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità diminuirà gradualmente al 67% con una diminuzione della pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, ci si aspetta una leggera diminuzione della temperatura, con valori previsti intorno ai 15.7-13.8°C, mantenendo un’elevata copertura nuvolosa intorno al 90-100% e venti costanti provenienti da Est-Sud Est con velocità di 5.5-6.7km/h. L’umidità oscillerà intorno al 71-74%, mantenendo la pressione atmosferica a 1015-1014hPa.

Una diminuzione della copertura nuvolosa è prevista durante la sera, con valori intorno al 6-11%, portando ad una leggera diminuzione della temperatura con valori previsti intorno ai 11.6-11.2°C percepiti come 10.8-10.4°C. Il vento soffierà costante da Est con velocità di 6.9-7.3km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 76-77% con una pressione atmosferica che oscillerà intorno ai 1014-1015hPa.

In sintesi, Mercoledì 17 Gennaio ad Agrigento si prospetta con una copertura nuvolosa prevalente durante la giornata, con temperature che varieranno da 10.4°C durante la notte a 15.8°C durante la mattina e scenderanno a 11.2°C durante la notte. Il vento soffierà con una velocità media e non sono previste precipitazioni significative. Resta aggiornato per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.4° perc. 9.9° Assenti 3.5 NNE max 4.5 Grecale 93 % 1017 hPa 8 cielo coperto 12.7° perc. 12.3° Assenti 5.4 E max 5.8 Levante 85 % 1017 hPa 11 cielo coperto 15.6° perc. 15° Assenti 4.5 SE max 7.3 Scirocco 70 % 1016 hPa 14 cielo coperto 16° perc. 15.4° Assenti 6.7 SSE max 8.7 Scirocco 67 % 1015 hPa 17 nubi sparse 12.7° perc. 12° Assenti 7.4 E max 7.7 Levante 76 % 1014 hPa 20 poche nuvole 11.9° perc. 11.1° Assenti 7.2 E max 7.8 Levante 75 % 1015 hPa 23 cielo sereno 11.2° perc. 10.4° Assenti 6.9 E max 7.2 Levante 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:29