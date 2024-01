Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento, nella giornata di Mercoledì 10 Gennaio, mostrano un andamento del tempo piuttosto variabile, con cielo parzialmente coperto durante le prime ore del mattino e cielo coperto nelle ore successive. L’arrivo di precipitazioni è atteso nel corso della giornata, portando piogge leggere nelle ore pomeridiane e serali.

Durante la notte, le nubi sparse saranno presenti con una lieve copertura nuvolosa del 36%. La temperatura si aggira intorno ai 7.9°C, mentre la percezione della temperatura sarà di 7.1°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6km/h provenendo dal Nord Est.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, con una previsione di pioggia leggera a partire dal tardo mattino. Il cielo sarà coperto per gran parte della mattina e della pomeriggio con probabilità di precipitazioni in aumento.

Durante il pomeriggio, ci si potrà aspettare piogge leggere con una copertura nuvolosa totale del 100%, temperature che si mantengono attorno ai 11.1°C e raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 12.6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.18mm.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche in serata, con precipitazioni di intensità variabile e temperature attorno ai 9.2°C. Le raffiche di vento potrebbero aumentare ulteriormente, arrivando a toccare i 17.7km/h, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1021hPa.

In conclusione, per Mercoledì 10 Gennaio ad Agrigento, ci si può aspettare una giornata caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni, con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa durante le prime ore del mattino e un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in rapido cambiamento durante il corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.8° perc. 6.7° Assenti 6.8 ENE max 6.1 Grecale 82 % 1022 hPa 8 cielo coperto 9.1° perc. 8.8° prob. 9 % 5 E max 5.7 Levante 75 % 1024 hPa 11 cielo coperto 11.5° perc. 10.6° prob. 13 % 6.9 SSE max 11.3 Scirocco 72 % 1023 hPa 14 pioggia leggera 11.1° perc. 10.3° 0.18 mm 7 SSO max 12.6 Libeccio 79 % 1022 hPa 17 pioggia leggera 9.5° perc. 9.5° 0.15 mm 1.8 SE max 2.7 Scirocco 88 % 1022 hPa 20 pioggia leggera 9.4° perc. 8.7° 0.11 mm 6.4 SSE max 7.3 Scirocco 87 % 1022 hPa 23 pioggia leggera 9.1° perc. 8.1° 0.99 mm 7.6 SSE max 17.7 Scirocco 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:21