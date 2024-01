Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo ad Agrigento per lunedì 15 Gennaio presentano un inizio di giornata con cielo coperto e una copertura nuvolosa che inizialmente si attesterà al 100%, diminuendo gradualmente fino al raggiungimento del 68%. La temperatura sarà compresa tra 9.5°C e 14.2°C, mentre la temperatura percepita varierà tra 9.2°C e 14.1°C.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che diventerà "nubi sparse" con una percentuale attesa del 68%. La temperatura aumenterà fino a 14.2°C, ma la temperatura percepita non subirà variazioni significative. La velocità del vento sarà costante, con qualche incremento nelle raffiche tra le 7:00 e le 9:00.

Nel primo pomeriggio, il cielo coperto tornerà a prevalere con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà stabile a 14.5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14.1°C. La velocità del vento aumenterà considerevolmente, raggiungendo i 44.2km/h nelle raffiche. La probabilità di precipitazioni sarà pari al 7%.

Successivamente, nel corso del pomeriggio e della sera, la copertura nuvolosa diminuirà e le nubi sparse saranno predominantemente presenti con una percentuale compresa tra il 45% e il 32%. La temperatura calerà progressivamente fino a 9.6°C, con una temperatura percepita di 8.5°C. La velocità del vento diminuirà gradualmente, stabilizzandosi sui 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio ad Agrigento indicano un inizio di giornata con cielo coperto, seguito da una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa che lascerà spazio a nubi sparse nel corso della mattina e fino alla sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera variazione durante il corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alla variazione della copertura nuvolosa e alla modesta diminuzione della velocità del vento, programmando eventuali attività all’aperto durante le ore in cui si prevede una minore copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.9° perc. 9.9° Assenti 3.8 NE max 4.1 Grecale 81 % 1012 hPa 8 nubi sparse 10.9° perc. 10.1° Assenti 4.3 OSO max 9.5 Libeccio 80 % 1011 hPa 11 nubi sparse 14.2° perc. 13.8° Assenti 23.6 O max 37.4 Ponente 81 % 1009 hPa 14 cielo coperto 14.6° perc. 14.3° prob. 11 % 25.9 O max 51.7 Ponente 82 % 1008 hPa 17 nubi sparse 12.8° perc. 12.4° prob. 11 % 23.4 ONO max 40.5 Maestrale 88 % 1009 hPa 20 nubi sparse 10.7° perc. 10.2° Assenti 12.7 ONO max 16.1 Maestrale 91 % 1010 hPa 23 nubi sparse 9.6° perc. 8.5° Assenti 8.4 ONO max 10 Maestrale 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:27