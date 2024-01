Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Agrigento: le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio

Le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio ad Agrigento prevedono un clima variabile durante la giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 10.9°C che potrebbe essere avvertita come 10.3°C a causa del vento leggero proveniente da Nord Ovest con una velocità di 5.9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno all’88% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole con una leggera aumento della temperatura a 11.1°C percepita come 10.5°C, e la direzione del vento rimarrà costante con una leggera variazione verso Ovest – Nord Ovest a 6.7km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 87%.

Durante il pomeriggio e la sera, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra 12°C e 15.8°C, e la velocità del vento potrebbe aumentare fino a 51km/h con raffiche più forti. L’umidità sarà più alta durante queste ore, in particolare la sera, con valori intorno all’85-88%.

Complessivamente, giovedì ad Agrigento vede un mix di condizioni meteo con una leggera variabilità delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, senza precipitazioni previste. È consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento più forti durante il pomeriggio e la sera.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11° perc. 10° Assenti 5 NNE max 5.7 Grecale 71 % 1013 hPa 8 nubi sparse 13.5° perc. 12.7° Assenti 9.2 O max 37.8 Ponente 69 % 1014 hPa 11 nubi sparse 17.5° perc. 17° Assenti 29.6 O max 51 Ponente 64 % 1013 hPa 14 cielo sereno 17.4° perc. 16.7° Assenti 31.3 O max 52.5 Ponente 61 % 1012 hPa 17 nubi sparse 12.6° perc. 12.2° Assenti 13.1 ONO max 29.2 Maestrale 84 % 1014 hPa 20 cielo sereno 11.5° perc. 10.9° Assenti 5.9 NO max 6.1 Maestrale 85 % 1014 hPa 23 cielo sereno 10.9° perc. 10.3° Assenti 5.9 NO max 6.6 Maestrale 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:31

