Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio ad Agrigento preannunciano una giornata variegata dal punto di vista meteorologico. Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 64% e il 96%. Le temperature saranno moderatamente alte, oscillando tra i 7.7°C e i 9.7°C. Il vento soffierà provenendo dal Nord con velocità tra i 8.2km/h e i 8.9km/h.

Nel corso della mattina, il cielo sarà dominato da nubi sparse, ma la copertura nuvolosa si attesterà comunque tra il 66% e il 95%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 11.4°C. Il vento sarà moderato, proveniente sempre dal Nord con velocità tra i 4.3km/h e i 5.3km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa varierà tra il 66% e il 91%, con temperature che si manterranno intorno ai 12.7°C. Il vento sarà leggermente più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 11.8km/h.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà tra il 41% e il 73%, con temperature che scenderanno gradualmente, arrivando a 7.7°C. Il vento sarà proveniente da Nord con velocità tra gli 8.4km/h e gli 8.9km/h.

Le precipitazioni sono attese nelle prime ore della mattina, con probabilità che diminuiranno nel corso della giornata. È comunque consigliabile essere preparati a possibili precipitazioni leggere e portare con sé l’ombrello.

In conclusione, Venerdì 12 Gennaio ad Agrigento si preannuncia un mix di condizioni meteo che richiedono di essere preparati per qualsiasi evenienza. Consultare le previsioni locali e tenere d’occhio l’evoluzione del meteo potrebbe essere fondamentale per pianificare al meglio la propria giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 9.2° perc. 9.2° prob. 72 % 3.6 ESE max 3.5 Scirocco 87 % 1015 hPa 3 pioggia leggera 9.5° perc. 9.5° 0.2 mm 3 NE max 3 Grecale 87 % 1014 hPa 6 nubi sparse 8.7° perc. 8.2° prob. 54 % 5.3 NO max 5.3 Maestrale 84 % 1015 hPa 9 nubi sparse 11.4° perc. 10.5° prob. 26 % 4.3 NO max 5.1 Maestrale 74 % 1016 hPa 12 nubi sparse 12.7° perc. 11.8° prob. 25 % 4.8 N max 7.9 Tramontana 67 % 1015 hPa 15 nubi sparse 12.2° perc. 11.3° prob. 42 % 6.4 NNE max 11.8 Grecale 73 % 1016 hPa 18 nubi sparse 9.3° perc. 8.3° prob. 38 % 7.7 NNE max 8.7 Grecale 82 % 1018 hPa 21 nubi sparse 9° perc. 7.8° prob. 2 % 8.2 NNE max 8.4 Grecale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:23