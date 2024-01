Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio ad Agrigento mostrano un’andamento variabile durante la giornata, con possibili precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 14°C, ma si avvertirà una leggera riduzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta e la velocità del vento si aggirerà intorno ai 6-11 km/h proveniente prevalentemente da est-nord est.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, le nubi si diraderanno lasciando spazio ad una copertura nuvolosa del 49% con una temperatura di 12°C. La velocità del vento aumenterà fino a circa 15 km/h, con una direzione prevalente da nord-nord-est.

Durante il pomeriggio, il cielo si ricoprirà nuovamente, mantenendo un’alta copertura nuvolosa intorno all’89%. La temperatura si alzerà fino a raggiungere i 17.6°C. Tuttavia, è previsto un aumento della probabilità di precipitazioni, con una velocità del vento che raggiungerà i 29.3 km/h proveniente da nord-ovest. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Infine, durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma la probabilità di precipitazioni salirà fino al 66%. La temperatura si manterrà intorno agli 11°C, con una leggera diminuzione. La direzione del vento rimarrà costante da nord con una velocità fino a 22.1 km/h.

In conclusione, Sabato 20 Gennaio ad Agrigento si prevede una giornata con copertura nuvolosa variabile e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 14.2° perc. 13.1° Assenti 6.2 SE max 6.9 Scirocco 54 % 1011 hPa 3 cielo coperto 13.9° perc. 12.7° Assenti 8.9 ENE max 8.9 Grecale 53 % 1010 hPa 6 cielo coperto 12.8° perc. 11.6° Assenti 9.1 NE max 8.9 Grecale 58 % 1010 hPa 9 nubi sparse 15° perc. 14.4° prob. 10 % 12.1 N max 19 Tramontana 71 % 1011 hPa 12 cielo coperto 17.4° perc. 16.7° prob. 16 % 15.5 NO max 25.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 15 nubi sparse 14.6° perc. 14° prob. 28 % 20.9 ONO max 26.4 Maestrale 74 % 1012 hPa 18 nubi sparse 10.8° perc. 10.2° prob. 32 % 11.2 NNO max 12.2 Maestrale 88 % 1015 hPa 21 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° prob. 22 % 11.5 N max 19.5 Tramontana 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.