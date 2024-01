Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

La giornata di Lunedì 8 Gennaio ad Agrigento si annuncia piuttosto instabile dal punto di vista meteorologico. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa intorno all’86%. Le temperature oscilleranno intorno agli 8°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attestandosi sui 4.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 27km/h, provenendo da direzione ovest-nordovest.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con piogge leggere in arrivo. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 50% con una umidità che si attesterà intorno al 68%. Le temperature si manterranno stabili, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare leggermente a causa del vento che raggiungerà i 30.2km/h.

In tarda mattinata, la situazione peggiorerà con piogge sempre più intense e venti che potrebbero raggiungere i 31.8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 100% e l’umidità salirà al 78%. Le temperature oscilleranno intorno agli 8.7°C con una sensazione di freddo leggermente più marcata, attorno ai 4.7°C.

Nel pomeriggio, la pioggia aumenterà di intensità con una probabilità di precipitazioni del 100% e un’umidità che si avvicinerà al 89%. Le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 7.7°C con una sensazione di freddo di 3.7°C. Il vento potrebbe raggiungere i 30.8km/h.

In serata, le piogge si manterranno intense con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità elevata, intorno al 91%. Le temperature saranno comprese tra gli 8.4°C e i 6.5°C con raffiche di vento che potrebbero arrivare fino a 19.7km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà elevata, intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 8 Gennaio ad Agrigento prevedono un’intera giornata caratterizzata da piogge intermittenti, temperature non troppo rigide ma con una sensazione di freddo più marcata a causa del vento e un’umidità costantemente elevata.

Ai residenti e ai visitatori di Agrigento si consiglia di prepararsi adeguatamente, indossando abiti impermeabili e proteggendosi dal freddo. Sia al mattino che nel pomeriggio, è consigliabile prestare particolare attenzione agli spostamenti, considerando le condizioni meteo avverse.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 8° perc. 4.2° prob. 50 % 27 ONO max 51.2 Maestrale 68 % 1009 hPa 3 pioggia leggera 7.9° perc. 4° 0.56 mm 28.6 O max 48.6 Ponente 72 % 1009 hPa 6 pioggia leggera 7.4° perc. 3.7° 0.59 mm 24.7 O max 43 Ponente 79 % 1009 hPa 9 pioggia leggera 8.2° perc. 4.2° 0.65 mm 30.2 O max 47.4 Ponente 77 % 1009 hPa 12 pioggia leggera 7.9° perc. 3.6° 0.96 mm 33.2 OSO max 51.8 Libeccio 86 % 1007 hPa 15 pioggia moderata 7.7° perc. 3.7° 2.09 mm 28.7 OSO max 45.1 Libeccio 95 % 1005 hPa 18 pioggia moderata 8.4° perc. 5.5° 2.44 mm 18.9 NO max 35.1 Maestrale 92 % 1005 hPa 21 pioggia leggera 8.3° perc. 6.6° 0.27 mm 10.1 NO max 15.9 Maestrale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:18